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Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
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Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине
Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине
Турция, ОАЭ и другие страны ОИС просят организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине, заявил генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:03
2022-10-24T16:03
в мире
сергей лавров
рамазан абдулатипов
валентина матвиенко
россия
турция
оаэ
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Турция, ОАЭ и другие страны ОИС просят организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине, заявил генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха."Мы как организация исламского сотрудничества ОИС провели встречу на уровне министров иностранных дел. Министры попросили нас вмешаться, чтобы положить конец (кризису)... в этой части света. Речь идет, в частности, об участии различных государств-членов, как, например, Турции или ОАЭ и других стран. Все эти страны предпринимают шаги для того, чтобы найти выход на мир между Россией и Украиной", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведёт переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
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в мире, сергей лавров, рамазан абдулатипов, валентина матвиенко, россия, турция, оаэ, совет федерации рф
В мире, Сергей Лавров, Рамазан Абдулатипов, Валентина Матвиенко, Россия, Турция, ОАЭ, Совет Федерации РФ
16:03 24.10.2022
 
Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине

Страны ОИС попросили организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Турция, ОАЭ и другие страны ОИС просят организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине, заявил генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха.
"Мы как организация исламского сотрудничества ОИС провели встречу на уровне министров иностранных дел. Министры попросили нас вмешаться, чтобы положить конец (кризису)... в этой части света. Речь идет, в частности, об участии различных государств-членов, как, например, Турции или ОАЭ и других стран. Все эти страны предпринимают шаги для того, чтобы найти выход на мир между Россией и Украиной", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведёт переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Экс-разведчица назвала Байдену пять причин урегулировать кризис на Украине
 
В миреСергей ЛавровРамазан АбдулатиповВалентина МатвиенкоРоссияТурцияОАЭСовет Федерации РФ
 
 
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