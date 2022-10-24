https://ria.ru/20221024/ois-1826316298.html

Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине

Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Страны ОИС попросили организацию помочь завершить кризис на Украине

Турция, ОАЭ и другие страны ОИС просят организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине, заявил генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:03

2022-10-24T16:03

2022-10-24T16:03

в мире

сергей лавров

рамазан абдулатипов

валентина матвиенко

россия

турция

оаэ

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Турция, ОАЭ и другие страны ОИС просят организацию вмешаться, чтобы завершить кризис на Украине, заявил генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха."Мы как организация исламского сотрудничества ОИС провели встречу на уровне министров иностранных дел. Министры попросили нас вмешаться, чтобы положить конец (кризису)... в этой части света. Речь идет, в частности, об участии различных государств-членов, как, например, Турции или ОАЭ и других стран. Все эти страны предпринимают шаги для того, чтобы найти выход на мир между Россией и Украиной", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведёт переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20221020/bayden-1825526603.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, рамазан абдулатипов, валентина матвиенко, россия, турция, оаэ, совет федерации рф