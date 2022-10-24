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Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике - РИА Новости, 24.10.2022
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Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике
Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике - РИА Новости, 24.10.2022
Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике
До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:42
2022-10-24T14:42
сергей лавров
россия
организация исламского сотрудничества
рамазан абдулатипов
в мире
экономика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров добавил, что Россия поддерживает желание ОИС развивать взаимодействие в области науки и образования.Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведет переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
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сергей лавров, россия, организация исламского сотрудничества, рамазан абдулатипов, в мире, экономика
Сергей Лавров, Россия, Организация исламского сотрудничества, Рамазан Абдулатипов, В мире, Экономика
14:42 24.10.2022
 
Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике

Глава МИД Лавров подтвердил участие России в министерских встречах стран ОИС по экономике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия регулярно участвует в министерских встречах постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по торгово-экономическому взаимодействию... До конца текущего года запланирован ряд мероприятий, в том числе встречи министров экономики, министров финансов - Россия примет участие во всех этих встречах", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком организации Хусейном Ибрагимом Тахой.
Лавров добавил, что Россия поддерживает желание ОИС развивать взаимодействие в области науки и образования.
Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведет переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха и Сергей Лавров во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Лавров и генсек ОИС обсудили причины обострения международных отношений
 
Сергей ЛавровРоссияОрганизация исламского сотрудничестваРамазан АбдулатиповВ миреЭкономика
 
 
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