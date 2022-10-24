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Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике

Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике - РИА Новости, 24.10.2022

Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике

До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:42

2022-10-24T14:42

2022-10-24T14:42

сергей лавров

россия

организация исламского сотрудничества

рамазан абдулатипов

в мире

экономика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров добавил, что Россия поддерживает желание ОИС развивать взаимодействие в области науки и образования.Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведет переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20220601/obsuzhdenie-1792228905.html

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сергей лавров, россия, организация исламского сотрудничества, рамазан абдулатипов, в мире, экономика