Россия примет участие в министерских встречах стран ОИС по экономике
Глава МИД Лавров подтвердил участие России в министерских встречах стран ОИС по экономике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. До конца года пройдут встречи министров экономики и финансов стран Организации исламского сотрудничества, РФ примет в них участие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия регулярно участвует в министерских встречах постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по торгово-экономическому взаимодействию... До конца текущего года запланирован ряд мероприятий, в том числе встречи министров экономики, министров финансов - Россия примет участие во всех этих встречах", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком организации Хусейном Ибрагимом Тахой.
Лавров добавил, что Россия поддерживает желание ОИС развивать взаимодействие в области науки и образования.
Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведет переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.