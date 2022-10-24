https://ria.ru/20221024/ogon-1826148311.html
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:27
2022-10-24T00:27
2022-10-24T00:55
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап."Северокорейское судно пересекло северную разделительную линию, южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении агентства.
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в мире
00:27 24.10.2022 (обновлено: 00:55 24.10.2022)
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
Ренхап: южнокорейские военные открыли огонь после пересечения границы судном из КНДР