https://ria.ru/20221024/ogon-1826148311.html

СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР

СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР - РИА Новости, 24.10.2022

СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:27

2022-10-24T00:27

2022-10-24T00:55

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап."Северокорейское судно пересекло северную разделительную линию, южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

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