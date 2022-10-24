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СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР - РИА Новости, 24.10.2022
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СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 24.10.2022
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в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап."Северокорейское судно пересекло северную разделительную линию, южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении агентства.
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в мире
В мире
00:27 24.10.2022 (обновлено: 00:55 24.10.2022)
 
СМИ: Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР

Ренхап: южнокорейские военные открыли огонь после пересечения границы судном из КНДР

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР якобы пересекло морскую границу, передает агентство Ренхап.
"Северокорейское судно пересекло северную разделительную линию, южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении агентства.
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