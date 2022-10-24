https://ria.ru/20221024/nefteprovod-1826276840.html

Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса

Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса - РИА Новости, 24.10.2022

Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти планируют возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:29

2022-10-24T14:29

2022-10-24T14:29

экономика

ильхам алиев

азербайджан

баку

черное море

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БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти планируют возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.Трубопровод предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Чёрного моря. Официальное торжественное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года."По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт. Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется", - заявил Алиев в ходе совместного заявления для прессы.Пропускная способность трубопровода Баку-Супса составляет более 7 миллиона тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день).Ранее сообщалось, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса была остановлена с весны 2022 года из-за отсутствия соответствующих заявок на отгрузку в Супсе.

https://ria.ru/20221021/gaz-1825616605.html

https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html

азербайджан

баку

черное море

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экономика, ильхам алиев, азербайджан, баку, черное море