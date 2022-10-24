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Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса - РИА Новости, 24.10.2022
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Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса
Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса - РИА Новости, 24.10.2022
Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти планируют возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:29
2022-10-24T14:29
экономика
ильхам алиев
азербайджан
баку
черное море
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БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти планируют возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.Трубопровод предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Чёрного моря. Официальное торжественное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года."По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт. Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется", - заявил Алиев в ходе совместного заявления для прессы.Пропускная способность трубопровода Баку-Супса составляет более 7 миллиона тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день).Ранее сообщалось, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса была остановлена с весны 2022 года из-за отсутствия соответствующих заявок на отгрузку в Супсе.
https://ria.ru/20221021/gaz-1825616605.html
https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html
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экономика, ильхам алиев, азербайджан, баку, черное море
Экономика, Ильхам Алиев, Азербайджан, Баку, Черное море
14:29 24.10.2022
 
Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса

Алиев заявил, что Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАгдам, Азербайджан
Агдам, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Агдам, Азербайджан. Архивное фото
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БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти планируют возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.
Трубопровод предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Чёрного моря. Официальное торжественное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года.
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"По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт. Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется", - заявил Алиев в ходе совместного заявления для прессы.
Пропускная способность трубопровода Баку-Супса составляет более 7 миллиона тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день).
Ранее сообщалось, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса была остановлена с весны 2022 года из-за отсутствия соответствующих заявок на отгрузку в Супсе.
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ЭкономикаИльхам АлиевАзербайджанБакуЧерное море
 
 
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