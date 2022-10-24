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На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов

На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов - РИА Новости, 24.10.2022

На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов

На автомагистрали "Селихино - Николаевск-на-Амуре" в Хабаровском крае до конца текущего года восстановят 16 мостов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:44

2022-10-24T10:44

2022-10-24T10:44

хабаровский край

общество

михаил дегтярев

ирина горбачева

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ХАБАРОВСК, 24 окт - РИА Новости. На автомагистрали "Селихино - Николаевск-на-Амуре" в Хабаровском крае до конца текущего года восстановят 16 мостов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."На одной из самых протяженных автомагистралей края, по которой много нареканий и жалоб, - "Селихино - Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. К этому снаряду не подходили десятилетиями. Сегодня же благодаря нашему лобби она включена в опорную сеть российских дорог", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник после заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.Всего же в этом сезоне, как заявил Дегтярев, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края. Губернатор рассказал, что по плану на 2023 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" сделать 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. На 2024 год - 118 объектов и 151 километр. Продолжится обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 сооружений.По словам губернатора, министр транспорта края Ирина Горбачева доложила на оперштабе о ремонте и строительстве дорог: за январь-сентябрь в нормативное состояние уже приведено 93 объекта протяженностью свыше 80 километров. В программу на текущий год вошло 130 объектов, в том числе 91 километр дорог. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей, треть из них - средства федерального бюджета."Среди наиболее значимых - обновление 3,3 километров проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, реконструкция участка улицы Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре... Развитие транспортной инфраструктуры, приведение автодорог в нормативное состояние, модернизация мостов и путепроводов, внедрение интеллектуальных транспортных систем – все это оказывает влияние на качество жизни", - отметил глава региона.Как сообщает краевое правительство, один из важнейших аспектов в "дорожно-транспортном" вопросе - работа по повышению безопасности для пешеходов и водителей. Так, по итогам сентября Хабаровский край входит в "зеленую зону" в федеральном рейтинге "светофор" по снижению числа погибших в ДТП, который курирует зампред правительства России Марат Хуснуллин."Минус 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем положительная динамика отмечена как на федеральных, так и региональных и местных дорогах. Это итог совместной работы нашего правительства, федеральных "дорожников", сотрудников ГИБДД, органов местного самоуправления", - обратил внимание губернатор.По словам Горбачевой, за счет краевого бюджета с начала года на территории субъекта обустроено более 100 пешеходных переходов, 20 тысяч квадратных метров тротуаров, почти 2 тысячи погонных метров дорожных ограждений, установлено свыше 650 знаков.

https://ria.ru/20220926/doroga-1819452456.html

https://realty.ria.ru/20221021/most-1825723832.html

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Варвара Скокшина

общество, михаил дегтярев, ирина горбачева, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, гибдд мвд рф, москва