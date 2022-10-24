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На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов - РИА Новости, 24.10.2022
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https://ria.ru/20221024/most-1826189990.html
На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов
На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов - РИА Новости, 24.10.2022
На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов
На автомагистрали "Селихино - Николаевск-на-Амуре" в Хабаровском крае до конца текущего года восстановят 16 мостов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:44
2022-10-24T10:44
хабаровский край
общество
михаил дегтярев
ирина горбачева
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
гибдд мвд рф
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ХАБАРОВСК, 24 окт - РИА Новости. На автомагистрали "Селихино - Николаевск-на-Амуре" в Хабаровском крае до конца текущего года восстановят 16 мостов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."На одной из самых протяженных автомагистралей края, по которой много нареканий и жалоб, - "Селихино - Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. К этому снаряду не подходили десятилетиями. Сегодня же благодаря нашему лобби она включена в опорную сеть российских дорог", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник после заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.Всего же в этом сезоне, как заявил Дегтярев, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края. Губернатор рассказал, что по плану на 2023 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" сделать 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. На 2024 год - 118 объектов и 151 километр. Продолжится обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 сооружений.По словам губернатора, министр транспорта края Ирина Горбачева доложила на оперштабе о ремонте и строительстве дорог: за январь-сентябрь в нормативное состояние уже приведено 93 объекта протяженностью свыше 80 километров. В программу на текущий год вошло 130 объектов, в том числе 91 километр дорог. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей, треть из них - средства федерального бюджета."Среди наиболее значимых - обновление 3,3 километров проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, реконструкция участка улицы Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре... Развитие транспортной инфраструктуры, приведение автодорог в нормативное состояние, модернизация мостов и путепроводов, внедрение интеллектуальных транспортных систем – все это оказывает влияние на качество жизни", - отметил глава региона.Как сообщает краевое правительство, один из важнейших аспектов в "дорожно-транспортном" вопросе - работа по повышению безопасности для пешеходов и водителей. Так, по итогам сентября Хабаровский край входит в "зеленую зону" в федеральном рейтинге "светофор" по снижению числа погибших в ДТП, который курирует зампред правительства России Марат Хуснуллин."Минус 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем положительная динамика отмечена как на федеральных, так и региональных и местных дорогах. Это итог совместной работы нашего правительства, федеральных "дорожников", сотрудников ГИБДД, органов местного самоуправления", - обратил внимание губернатор.По словам Горбачевой, за счет краевого бюджета с начала года на территории субъекта обустроено более 100 пешеходных переходов, 20 тысяч квадратных метров тротуаров, почти 2 тысячи погонных метров дорожных ограждений, установлено свыше 650 знаков.
https://ria.ru/20220926/doroga-1819452456.html
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общество, михаил дегтярев, ирина горбачева, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, гибдд мвд рф, москва
Хабаровский край, Общество, Михаил Дегтярев, Ирина Горбачева, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Хабаровский край, ГИБДД МВД РФ, Москва
10:44 24.10.2022
 
На автотрассе в Хабаровском крае до конца 2022 года восстановят 16 мостов

На трассе "Селихино — Николаевск-на-Амуре" до конца года восстановят 16 мостов

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки
Рабочий переносит дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 окт - РИА Новости. На автомагистрали "Селихино - Николаевск-на-Амуре" в Хабаровском крае до конца текущего года восстановят 16 мостов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"На одной из самых протяженных автомагистралей края, по которой много нареканий и жалоб, - "Селихино - Николаевск-на-Амуре" - до конца года восстановят 16 мостов. К этому снаряду не подходили десятилетиями. Сегодня же благодаря нашему лобби она включена в опорную сеть российских дорог", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник после заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.
Всего же в этом сезоне, как заявил Дегтярев, планируется привести в порядок 28 мостов в 11 районах края. Губернатор рассказал, что по плану на 2023 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" сделать 112 объектов автодорог протяженностью 105 километров. На 2024 год - 118 объектов и 151 километр. Продолжится обновление мостов: всего за 2023-2024 годы будет отремонтировано 36 сооружений.
По словам губернатора, министр транспорта края Ирина Горбачева доложила на оперштабе о ремонте и строительстве дорог: за январь-сентябрь в нормативное состояние уже приведено 93 объекта протяженностью свыше 80 километров. В программу на текущий год вошло 130 объектов, в том числе 91 километр дорог. На эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей, треть из них - средства федерального бюджета.
"Среди наиболее значимых - обновление 3,3 километров проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, реконструкция участка улицы Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре... Развитие транспортной инфраструктуры, приведение автодорог в нормативное состояние, модернизация мостов и путепроводов, внедрение интеллектуальных транспортных систем – все это оказывает влияние на качество жизни", - отметил глава региона.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт движению по обновленной автотрассе в окрестностях села Воронежское-1
26 сентября, 11:08Хабаровский край
В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию реконструированную дорогу
Как сообщает краевое правительство, один из важнейших аспектов в "дорожно-транспортном" вопросе - работа по повышению безопасности для пешеходов и водителей. Так, по итогам сентября Хабаровский край входит в "зеленую зону" в федеральном рейтинге "светофор" по снижению числа погибших в ДТП, который курирует зампред правительства России Марат Хуснуллин.
"Минус 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем положительная динамика отмечена как на федеральных, так и региональных и местных дорогах. Это итог совместной работы нашего правительства, федеральных "дорожников", сотрудников ГИБДД, органов местного самоуправления", - обратил внимание губернатор.
По словам Горбачевой, за счет краевого бюджета с начала года на территории субъекта обустроено более 100 пешеходных переходов, 20 тысяч квадратных метров тротуаров, почти 2 тысячи погонных метров дорожных ограждений, установлено свыше 650 знаков.
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Хабаровский крайОбществоМихаил ДегтяревИрина ГорбачеваКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайГИБДД МВД РФМосква
 
 
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