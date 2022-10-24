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Мордонт получила поддержку более 90 депутатов - РИА Новости, 24.10.2022
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Мордонт получила поддержку более 90 депутатов
Мордонт получила поддержку более 90 депутатов - РИА Новости, 24.10.2022
Мордонт получила поддержку более 90 депутатов
Лидер палаты общин Пенни Мордонт заручилась поддержкой более 90 парламентариев-консерваторов, однако для участия в выборах премьера Британии ей нужно 100... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:31
2022-10-24T15:31
в мире
лиз трасс
пенни мордонт
риши сунак
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт заручилась поддержкой более 90 парламентариев-консерваторов, однако для участия в выборах премьера Британии ей нужно 100 голосов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в ее предвыборной команде.Ранее Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. Публично Мордонт поддержали пока лишь 25 членов парламента."Мы перевалили за 90. Для блага партии важно, чтобы наши члены высказали свое мнение", - цитирует телеканал источник в предвыборной команде лидера палаты общин.Как отмечает газета Telegraph, сторонники лидера палаты общин уверены, что она сможет достичь нужного числа голосов для участия в выборах. Однако, издание отмечает, что в команде Мордонт наметился "раскол". Сторонники лидера палаты общин не уверены, следует ей отступить и встать на сторону своего главного соперника экс-главы минфина Риши Сунака или же продолжать борьбу.Премьер Британии Лиз Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск. На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули Мордонт и Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826250754.html
https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826141964.html
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в мире, лиз трасс, пенни мордонт, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Риши Сунак, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:31 24.10.2022
 
Мордонт получила поддержку более 90 депутатов

Мордонт получила поддержку более 90 депутатов для участия в выборах премьера Британии

© AP Photo / Alastair GrantПенни Мордонт
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Пенни Мордонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт заручилась поддержкой более 90 парламентариев-консерваторов, однако для участия в выборах премьера Британии ей нужно 100 голосов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в ее предвыборной команде.
Ранее Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. Публично Мордонт поддержали пока лишь 25 членов парламента.
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака
"Мы перевалили за 90. Для блага партии важно, чтобы наши члены высказали свое мнение", - цитирует телеканал источник в предвыборной команде лидера палаты общин.
Как отмечает газета Telegraph, сторонники лидера палаты общин уверены, что она сможет достичь нужного числа голосов для участия в выборах. Однако, издание отмечает, что в команде Мордонт наметился "раскол". Сторонники лидера палаты общин не уверены, следует ей отступить и встать на сторону своего главного соперника экс-главы минфина Риши Сунака или же продолжать борьбу.
Премьер Британии Лиз Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник около 16.00 мск. На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули Мордонт и Сунак, которые ранее уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 23:09
СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии
 
В миреЛиз ТрассПенни МордонтРиши СунакВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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