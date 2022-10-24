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В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год - РИА Новости, 24.10.2022
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В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год
В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год - РИА Новости, 24.10.2022
В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год
Больших праздничных мероприятий в Вологодской области в этом году не планируется, но новогодние елки будут установлены во всех муниципальных образованиях,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:28
2022-10-24T17:28
общество
вологодская область
олег кувшинников
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Больших праздничных мероприятий в Вологодской области в этом году не планируется, но новогодние елки будут установлены во всех муниципальных образованиях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Праздничные мероприятия пройдут в камерной, семейной обстановке. В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации больших праздничных торжественных мероприятий мы не планируем, но новогодние елки будут установлены на всех площадях в муниципальных образованиях. Они будут украшены, и детвора может веселиться в новогодние каникулы", - сказал губернатор на оперативном совещании и заседании правительства области, которое транслировалось на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он напомнил, что 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился на поезде в большое путешествие по стране."Это путешествие наверняка войдет в Книгу рекордов России, а может быть и в Книгу рекордов мировую, потому что поезд побывает более чем в 100 городах и проедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Это будет самый длинный новогодний проект", - сказал губернатор.Волшебный состав стартовал из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. Всего в этом году поезд Деда Мороза посетит более 100 городов и проедет свыше 33 тысяч километров. Стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза в этом году увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция Деда Мороза, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная волшебника, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов. Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия с участием зимнего волшебника.Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20221024/khanty-mansiysk-1826226033.html
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824941394.html
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общество, вологодская область, олег кувшинников, новый год
Общество, Вологодская область, Олег Кувшинников, Новый год
17:28 24.10.2022
 
В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год

Власти Вологодской области не планируют крупных новогодних мероприятий из-за спецоперации

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Больших праздничных мероприятий в Вологодской области в этом году не планируется, но новогодние елки будут установлены во всех муниципальных образованиях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Праздничные мероприятия пройдут в камерной, семейной обстановке. В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации больших праздничных торжественных мероприятий мы не планируем, но новогодние елки будут установлены на всех площадях в муниципальных образованиях. Они будут украшены, и детвора может веселиться в новогодние каникулы", - сказал губернатор на оперативном совещании и заседании правительства области, которое транслировалось на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился на поезде в большое путешествие по стране.
"Это путешествие наверняка войдет в Книгу рекордов России, а может быть и в Книгу рекордов мировую, потому что поезд побывает более чем в 100 городах и проедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Это будет самый длинный новогодний проект", - сказал губернатор.
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Волшебный состав стартовал из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. Всего в этом году поезд Деда Мороза посетит более 100 городов и проедет свыше 33 тысяч километров. Стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза в этом году увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция Деда Мороза, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная волшебника, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов. Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия с участием зимнего волшебника.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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