https://ria.ru/20221024/meropriyatiya-1826344674.html

В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год

В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год - РИА Новости, 24.10.2022

В Вологодской области не планируют крупных мероприятий на Новый год

Больших праздничных мероприятий в Вологодской области в этом году не планируется, но новогодние елки будут установлены во всех муниципальных образованиях,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:28

2022-10-24T17:28

2022-10-24T17:28

общество

вологодская область

олег кувшинников

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Больших праздничных мероприятий в Вологодской области в этом году не планируется, но новогодние елки будут установлены во всех муниципальных образованиях, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Праздничные мероприятия пройдут в камерной, семейной обстановке. В связи с проведением специальной военной операции и частичной мобилизации больших праздничных торжественных мероприятий мы не планируем, но новогодние елки будут установлены на всех площадях в муниципальных образованиях. Они будут украшены, и детвора может веселиться в новогодние каникулы", - сказал губернатор на оперативном совещании и заседании правительства области, которое транслировалось на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он напомнил, что 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился на поезде в большое путешествие по стране."Это путешествие наверняка войдет в Книгу рекордов России, а может быть и в Книгу рекордов мировую, потому что поезд побывает более чем в 100 городах и проедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Это будет самый длинный новогодний проект", - сказал губернатор.Волшебный состав стартовал из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. Всего в этом году поезд Деда Мороза посетит более 100 городов и проедет свыше 33 тысяч километров. Стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза в этом году увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция Деда Мороза, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная волшебника, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов. Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия с участием зимнего волшебника.Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20221024/khanty-mansiysk-1826226033.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824941394.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вологодская область, олег кувшинников, новый год