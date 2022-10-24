https://ria.ru/20221024/medved-1826175500.html

Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя

Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя - РИА Новости, 24.10.2022

Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя

Участники Пятой Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая прошла в Анадыре, пришли к выводу о необходимости создания в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:53

2022-10-24T09:53

2022-10-24T11:57

россия

чукотка

анадырь

арктический совет

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Участники Пятой Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая прошла в Анадыре, пришли к выводу о необходимости создания в России специализированных средств защиты от этих хищников, эту инициативу представят в Совфеде, сообщает правительство Чукотки.Конференция на Чукотке состоялась в рамках председательства РФ в Арктическом Совете."Основным практическим итогом работы конференции "Вселенная белого медведя" в 2022 году стала инициатива по стандартизации и унификации средств по защите человека от белого медведя. Участники конференции обсудили проблему защиты жителей арктических регионов России в конфликтных ситуациях человек-белый медведь и пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств", - говорится в сообщении.Начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Алексей Яковлев отметил, что анализ данных работы "медвежьих патрулей" на Чукотке показал, что в ряде случаев эффективность средств индивидуальной защиты от хищников, которыми пользуются в регионе, недостаточная."Это влечёт за собой опасность для жизни как людей, так и медведей. Поэтому необходимо подобрать действительно эффективное средство для отпугивания белого медведя, которым важно обеспечить жителей всех населённых пунктов, полярных станций и так далее на территориях, где возможна встреча человека и белого медведя. В этом нас поддержала сенатор от Чукотского АО Анна Отке. Она представит эту инициативу в Совете Федерации", – приводят власти слова Яковлева.Также участники обсудили итоги исследований побережья Чукотского моря и острова Врангеля, которые прошли в 2022 году с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такие исследования проводились в Арктической зоне РФ впервые. Они позволили получить данные о местах обитания белых медведей, отмечают власти.Результаты работы участников конференции оформят в виде резолюции. Документ будет направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в Росприроднадзор.Международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя" проводится на Чукотке с 2017 года.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.

https://ria.ru/20220927/medved-1819717060.html

https://ria.ru/20210928/medvedi-1752192668.html

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чукотка

анадырь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чукотка, анадырь, арктический совет, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество