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Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя - РИА Новости, 24.10.2022
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Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя
Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя - РИА Новости, 24.10.2022
Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя
Участники Пятой Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая прошла в Анадыре, пришли к выводу о необходимости создания в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:53
2022-10-24T11:57
россия
чукотка
анадырь
арктический совет
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Участники Пятой Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая прошла в Анадыре, пришли к выводу о необходимости создания в России специализированных средств защиты от этих хищников, эту инициативу представят в Совфеде, сообщает правительство Чукотки.Конференция на Чукотке состоялась в рамках председательства РФ в Арктическом Совете."Основным практическим итогом работы конференции "Вселенная белого медведя" в 2022 году стала инициатива по стандартизации и унификации средств по защите человека от белого медведя. Участники конференции обсудили проблему защиты жителей арктических регионов России в конфликтных ситуациях человек-белый медведь и пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств", - говорится в сообщении.Начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Алексей Яковлев отметил, что анализ данных работы "медвежьих патрулей" на Чукотке показал, что в ряде случаев эффективность средств индивидуальной защиты от хищников, которыми пользуются в регионе, недостаточная."Это влечёт за собой опасность для жизни как людей, так и медведей. Поэтому необходимо подобрать действительно эффективное средство для отпугивания белого медведя, которым важно обеспечить жителей всех населённых пунктов, полярных станций и так далее на территориях, где возможна встреча человека и белого медведя. В этом нас поддержала сенатор от Чукотского АО Анна Отке. Она представит эту инициативу в Совете Федерации", – приводят власти слова Яковлева.Также участники обсудили итоги исследований побережья Чукотского моря и острова Врангеля, которые прошли в 2022 году с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такие исследования проводились в Арктической зоне РФ впервые. Они позволили получить данные о местах обитания белых медведей, отмечают власти.Результаты работы участников конференции оформят в виде резолюции. Документ будет направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в Росприроднадзор.Международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя" проводится на Чукотке с 2017 года.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.
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россия, чукотка, анадырь, арктический совет, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Россия, Чукотка, Анадырь, Арктический совет, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
09:53 24.10.2022 (обновлено: 11:57 24.10.2022)
 
Эксперты призвали создать средства защиты от белого медведя

Эксперты заявили о необходимости создания в России средств защиты от белого медведя

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПолуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Участники Пятой Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая прошла в Анадыре, пришли к выводу о необходимости создания в России специализированных средств защиты от этих хищников, эту инициативу представят в Совфеде, сообщает правительство Чукотки.
Конференция на Чукотке состоялась в рамках председательства РФ в Арктическом Совете.
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"Основным практическим итогом работы конференции "Вселенная белого медведя" в 2022 году стала инициатива по стандартизации и унификации средств по защите человека от белого медведя. Участники конференции обсудили проблему защиты жителей арктических регионов России в конфликтных ситуациях человек-белый медведь и пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств", - говорится в сообщении.
Начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Алексей Яковлев отметил, что анализ данных работы "медвежьих патрулей" на Чукотке показал, что в ряде случаев эффективность средств индивидуальной защиты от хищников, которыми пользуются в регионе, недостаточная.
"Это влечёт за собой опасность для жизни как людей, так и медведей. Поэтому необходимо подобрать действительно эффективное средство для отпугивания белого медведя, которым важно обеспечить жителей всех населённых пунктов, полярных станций и так далее на территориях, где возможна встреча человека и белого медведя. В этом нас поддержала сенатор от Чукотского АО Анна Отке. Она представит эту инициативу в Совете Федерации", – приводят власти слова Яковлева.
Также участники обсудили итоги исследований побережья Чукотского моря и острова Врангеля, которые прошли в 2022 году с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такие исследования проводились в Арктической зоне РФ впервые. Они позволили получить данные о местах обитания белых медведей, отмечают власти.
Результаты работы участников конференции оформят в виде резолюции. Документ будет направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в Росприроднадзор.
Международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя" проводится на Чукотке с 2017 года.
Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.
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РоссияЧукоткаАнадырьАрктический советСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
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