https://ria.ru/20221024/kuban-1826223240.html

Северский район Кубани: станичный колорит и красоты предгорья Кавказа

Северский район Кубани: станичный колорит и красоты предгорья Кавказа - РИА Новости, 24.10.2022

Северский район Кубани: станичный колорит и красоты предгорья Кавказа

Знакомьтесь, Северский район Краснодарского края. Для жителей Краснодара – это как ближайшее Подмосковье для москвичей, где можно отдохнуть от городской суеты... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:22

2022-10-24T16:22

2022-10-24T16:22

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МОСКВА, 24 октября - РИА Новости, Карина Ивашко. Знакомьтесь, Северский район Краснодарского края. Для жителей Краснодара – это как ближайшее Подмосковье для москвичей, где можно отдохнуть от городской суеты. Всего-то 30-40 километров – и ты на природе. Казалось бы, локальная история, для своих. Но для автопутешественников из той же центральной России дорога к черноморскому побережью и горнолыжным курортам Кубани проходит как раз через Северский район. А значит, можно включить в маршрут путешествия и его, ведь дорога – уже приключение.Визитная карточка Северского района – гора Собер-Баш. Трапециевидную вершину высотой 736 метров хорошо видно с трассы. С адыгейского Собер-Баш переводят как "Гора семи ведьм". По легенде, на ее вершине ведьмы собирались на шабаш. Впрочем, это лишь одна из версий. На склонах горы бьют родники, отчего в древние времена гору считали священной.Любители горных пейзажей – бурных рек, ручьев, водопадов и высотных панорам – могут отправиться в "Соберскую кругосветку" по туристической тропе, огибающей гору. Или же просто подняться к самым крупным и популярным водопадам "Мужские слезы" и "Утаенный". В обоих случаях стартовать можно от станицы Убинской или со стороны реки Афипс."Район у нас колоритный – видов отдыха много. Мы охватываем пеший, велотуризм, туризм сельский, энотуризм, - рассказывает главный специалист администрации Северского района Алина Гартман. - Плюс наши традиции казачьи. Так что объекты у нас с историей, со своей экосистемой. И расположены не так далеко от центральной трассы, что удобно, если хочешь разнообразить свое путешествие и увидеть что-то новое. Мы рады гостям – приезжайте!"У каждой лошади – своя судьбаМежду станицами Убинской и Азовской находится семейная конная ферма Владимира Григорьянца."Это реализация детской мечты мужа. Купил участок, поехали на бойню со старшей дочерью и выкупили двух лошадей, - делится управляющая фермой Оксана Григорьянц. – После выкупали стареньких с ипподромов. Потом вошли во вкус – решили улучшать поголовье. Появились жеребята – стали еще экспериментировать. Это оказалось очень интересно. И еле остановились, потому что мест на конюшне уже не осталось. Сейчас у нас 19 лошадей. У каждой – своя судьба".Посетители фермы могут покататься на лошадях, поучиться верховой езде или просто покормить животных, пообщаться с ними. Маршруты – по лесам, по полям – разной протяженности."Катаем не на всех. Стареньких редко берем под всадника, но гулять надо всем – лошадь должна двигаться. Конная прогулка шаговая – без рыси и галопа, с инструктором. Мы отвечаем и за лошадь, и за всадника. Смысл не в деньгах. У нас лошади работают, чтобы помочь нам их содержать. И все наши попутные услуги направлены на то, чтобы обеспечить лошадям достойную жизнь. У нас есть беседки для пикников, детская площадка, зверюшки. Люди попросили баню – хорошо, бассейн и фиточан – пожалуйста. Бывают корпоративы и свадьбы, но больше мы заточены под семью. Для тех, кто едет через нас на море, есть гостевые места: попроще и для привередливых. Вот здесь уже полное погружение в жизнь фермы", - уверяет собеседница.Управляется с хозяйством, по сути, одна семья: родители, дети (три дочери - как в сказках), другие родственники."На старших девчонках – тренировка лошадей, конные прогулки. Кроме того, средняя дочь учится на ветеринара. Ищем сейчас хорошего специалиста именно по лошадям, чтобы помог ей на практике вникнуть в тонкости, потому что у лошадей свои особенности физиологии, - поясняет хозяйка. - Старшая работает еще и как администратор, на ней же работа с волонтерами, которые приезжают из Крыма, Ставрополя, Москвы. Это либо будущие ветеринары, либо девочки, которые хотят своих лошадей, но им не хватает знаний и навыков. Работа на ферме есть всегда, и руки лишними не бывают. Младшая, кстати, тоже при деле, пока просто помогает на конюшне".Девчонки-волонтеры с азартом рассказывают про общение лошадей внутри табуна: у кого какая "банда друзей", кто с кем не разлей вода, а кто раньше держался вместе, а теперь не общается. "Классно наблюдать за их отношениями! Приезжайте – тут интересно", - зазывает волонтер Людмила.Кубанский колорит: в гостях у Григория КочубеяВ станице Азовской расположен казачий культурно-образовательный комплекс – хата атамана Григория Кочубея."Станица названа в честь Азовского казачьего войска. Иван Грозный, Петр I хотели сделать крепкую границу со стороны юга и Крыма, чтобы наших людей в рабство не уводили. Но удалось это только Екатерине Великой с помощью казаков. Одних она отправила в 1792 году на Тамань, а другие – вокруг Азова обошли и далее основали Екатеринодар. Эта часть Кубани была заселена верными казаками. Кто такие верные казаки? Узнаете из экскурсии", - напутствует хозяйка музея Виктория Шкондина.Хате атамана не менее 130 лет. Ориентир – найденные монеты 1892 года."Есть такая традиция – монеты по углам разбрасывать. Вот и считайте. В войну хата использовалась как штаб, так как находится на важном стратегическом месте. Хата больше обычной – чтобы мужчины могли на совет к атаману собраться, а женщины – к празднику подготовиться. Вокруг можжевельника дети бегали, хороводы водили. Он явно старше хаты. А окон смотрите сколько! В обычных домах такого не было. Но хата атамана – это последнее прибежище, если окружали станицу. И окна становились бойницами", - рассказывает Виктория.Сегодня дом Григория Кочубея не просто музей. Сюда привозят казачат из соседних станиц – показывают и рассказывают им, как жили предки, какими ремеслами занимались, какие законы чтили, и что должны были уметь дети их возраста. Те, в свою очередь, читают стихи, поют кубанские песни, демонстрируют навыки фланкировки. Приглашенные мастера учат детей лепить из глины, шить куколок, вышивать. Поддерживают традиции.Экспонаты музея – живая история. "Вот это порушенный рушник. Он порезан на две части. Когда уходил казак на войну, одну брал с собой и возвращался чаще всего с маленьким кусочком – остальное уходило на раны. Но здесь мы видим, что воин, увы, не вернулся, и рушник остался порушенным. А вот рушник, который сшит посередине, и это говорит о том, что муж вернулся живой, и рушник сшили. Такая была традиция", - поясняет Виктория.Осел, козел и ПончикЕще одна станица Северского района – Смоленская. Названа так в честь Смоленского полка после Кавказской войны. На постой тут принимают на гостевом дворе "Полесье" в колоритных домиках. Хозяин – бывший военный Владимир Черный, из казачьего рода. На пенсии увлекся разведением коз, изготовлением сыров и развитием сельского туризма."Все началось с осла. Взяли – ему стало скучно, купили козу. Сейчас у нас четыре породы коз: англо-нубийская, зааненская, альпийская и ламанча. Почти все из национального племенного фонда. Молоко у них со вкусом пломбира. Очень умные – умнее овчарок. Эта девочка у нас беременная, первогодка – из тех, что родились уже у нас, - показывает хозяйство Владимир. - Козел – нубиец австралийской линии, окрас – дикая серна. Козлята все мартовские. Вот ту козочку зовут Кулёма. А это Эльза – она благородных кровей, самая хитрая и изобретательная. Накидываем кучу веток – козы едят согласно иерархии: сначала старшие, потом младшие, малыши в конце, а эта делает подкоп, залезает внутрь охапки и ест изнутри. Ее никто не видит и не гонит. А это Хекат – богиня плодородия. Кто ее гладит, отправляется потом в декретный отпуск".А где же осел?.."А он уехал в Раевскую – там ослиное хозяйство. Просто от него запах сильный – соседям это мешало. Мы решили, что лучше мир с соседями, чем жизнь с ослом. Но ему спасибо – направил в нужное русло".Из козьего загона не хочется уходить – такие козочки милые, общительные."Энергетика у козы как материнская – с точки зрения парапсихологии. Люди приезжают и с радостью нам помогают. И в кормлении участвуют, и на дойку просятся. Кстати, плотность молока у наших коз высокая, поэтому и выход сыров хороший. Мы же как первую козу завели, давай вспоминать рецепты. В старых "скрижалях" нашли древний адыгейский сыр. Сделали – получился. Потом сделали копченый адыгейский, потом сушеный – то, что адыги брали с собой в поход. Он не пропадает, и калорийность высокая. Вспомнили рецепт брынзы – как бабушка делала. Настоящая станичная брынза несоленая: ее можно есть и с солеными, и со сладкими блюдами. Связались с институтом сыроделия – у них взяли рецепты, потом я поехал в библиотеку имени Ленина, там есть старые немецкие рецепты, которые собирались в Италии, во Франции, – просто кладезь", - уверяет хозяин.Делают сыры по старинке. Сырная пещера вырыта в земле. "Есть в ней место с гнилым сеном – там созревают плесневые сыры. Есть сухой отдел, есть камеры, где поддерживается нужная влажность и световой режим. Вроде бы маленькое хозяйство, но всё есть", - показывает Владимир.Запаслись сырами – едем на винодельню.У винограда нет выходныхЕсть в Смоленской и своя винодельня. Названа она в честь главной горы Северского района – той самой, что хорошо видна с трассы. На виноградниках – здесь и под Анапой – выращивают более 50 сортов лозы."Каждый год высаживаем новые сорта. Вот вчера собрали "корвину" – итальянский сорт. Много сортов мировых, много – кавказской группы, есть российские автохтоны: "красностоп золотовский", "цимлянский черный", "плечистик", "одесский черный", "кумшацкий", "сибирьковый". Находимся мы на высоте 200 метров над уровнем моря, вокруг лес – внизу река Афипс. Здесь виноград собираем, перерабатываем, здесь же и вино разливаем. Собираем с августа по октябрь включительно по показателям кислотности, PH и сахара. У винограда нет выходных. Собрали – сразу на переработку. В прошлом году последний "каберне-совиньон" собирали 29 октября", - рассказала менеджер винного туризма Александра Федосова.И вот оно – перевоплощение винограда в будущее вино."Плоды сортируют, удаляют листья и плохие ягоды, если есть. На транспортере отделяется гребень, так как он дает горечь, далее – в пресс. После сок идет по шлангу в емкости. Если это красное вино, оно бродит вместе с мезгой – семенами и кожицей, которая дает цвет, аромат и вкус. Также на кожице остаются дикие дрожжи. Выдерживаем вина во французском и венгерском дубе, в стали – для более ягодного вкуса. Есть комбинированные бочки – дуб и сталь. В чем вину зреть, решает главный винодел. Во всем свой смысл".Глэмпинг или турбаза?А вот где туристу отдыхать – решает турист. Вблизи станицы Григорьевской отдых на природе тоже совместили с агротуризмом. Но формат размещения – модный. Глэмпинг. Шатры-палатки повернуты к лесу, а в 30 метрах от них протекает река Шебш, где можно порыбачить, покататься на сапе или просто помедитировать, глядя на воду."Идея – в самом названии глэмпинга: "Глоток воздуха". Единение с природой, общение с животными, живущими на ферме. Ферма – это у нас вообще вишенка на торте. К нам и ради нее приезжают. Мы устраиваем гостям экскурсии на ферму, а они – фотосессии в кантри-стиле. Для тех, кто остается в глэмпинге, есть два вида размещения: рум-тенты и апарт-тенты", - поясняет администратор Марк.И то, и другое – комфортные, красиво обустроенные меблированные палатки с той разницей, что в апартах – своя кухня, душ и туалет. На территории также есть пять кемпинг-террас, где гостей принимают со своими туристическими палатками. Работает глэмпинг до середины ноября, а открывается в апреле.Для любителей же более демократичного туристического отдыха в Северском районе, за станицей Крепостной, есть турбаза "Планческие скалы". Место востребованное и популярное: здесь проходят фестивали бардовской песни, клубов исторической реконструкции, турслеты, соревнования. Походники со стажем любят "Планческие скалы" за советский колорит – с вагончиками, домиками, палатками и атмосферой туристического братства. Но даже если не такой уж вы и походник, но любите горные красоты и потрясающие виды, это хороший вариант отдыха на природе."Раньше база была чисто детская. На летний сезон мы организовывали лагеря и походы по маршруту "Через горы – к морю". Потом появились и взрослые клиенты. Можно просто приехать отдохнуть – по лесу погулять, на наш скальный полигон сходить – виды замечательные, у костра посидеть, песни попеть. Если более серьезно, есть походы на три-пять дней. Люди позвонили: "А вы это можете?" Можем… И это можем. "А у нас палаток нет". Дадим. И рюкзаки, если надо. Мы отталкиваемся от того, на что есть спрос, но в определенной нише. Если есть спрос на баню и разгул – это не к нам. У нас баня для помывки. Хотя не до маразма, конечно: вина выпить, попариться – не возбраняется", - рассказывает руководитель турбазы Аркадий Погорелов.На базе есть кухня. Или можно готовить на костре. Туалеты, души, умывальники – все есть, но на территории. Отопление в домиках имеется, однако зимнее размещение только предстоит освоить."Мы сейчас получили субсидию на развитие и надеемся вывести базу на новый уровень. Обновить инфраструктуру, жилой фонд, перейти на круглогодичное размещение. Здесь ведь круглый год красота! И очень меня радует, что мы возрождаем наш 10-дневный маршрут "Через горы – к морю". Он весь идет по достопримечательностям: каньоны водопадов, причудливые скалы, хребты и вершины – идешь и только головой крутишь. И так почти до самого моря".

краснодарский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, фото, маршруты - туризм, впечатления - туризм, фото - туризм