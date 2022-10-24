https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826195627.html

Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19

Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2022

Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19

Распространение коронавируса по всему миру, отсутствие препаратов с высокой эффективностью и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:57

2022-10-24T10:57

2022-10-24T10:57

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Распространение коронавируса по всему миру, отсутствие препаратов с высокой эффективностью и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2, при этом развитие пандемии COVID-19 укладывается в естественную эволюцию вируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса."С моей точки зрения, если бы речь шла непосредственно о создании искусственного вируса, то эту цель должен кто-то преследовать… Я, честно говоря, не вижу, тех бенефициаров, которые могли бы непосредственно стать авторами всей искусственной пандемии коронавируса", - сказал Вознесенский.По его словам, может быть несколько целей для искусственного создания вируса. Первое – использование его как биологического оружия, но та летальность, которая наблюдается при коронавирусе, фактически не отличается от вируса гриппа, а на сегодняшний день штамм "омикрон" имеет гораздо меньшую летальность, пояснил специалист.Кроме того, те, кто создавал вирус, могли бы преследовать какие-то геополитические цели, но коронавирус распространился по всем странам и континентам, отметил Вознесенский.Он уточнил, что можно было бы рассматривать версию о создании искусственного вируса для выгоды какой-либо фармкомпании, которая уже имела на тот момент противовирусное средство или вакцину. Но на сегодняшний день ни одного противовирусного средства с эффективностью близкой к 90% нет, добавил инфекционист."Вся та ситуация, как все это развивалось, полностью укладывается в эволюцию развития вируса, то есть когда вирус перепрыгивает с одного биологического вида на другой. Сначала мы наблюдаем довольно высокую летальность и не очень высокое распространение этого вируса, а со временем вирус становится более легко передающимся и вызывает более легкие формы болезни, это выгодно для популяции вируса", - рассказал Вознесенский.

https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html

https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819691124.html

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей вознесенский, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество