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Конфликт России и НАТО близок к пику, считает эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
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Конфликт России и НАТО близок к пику, считает эксперт
Конфликт России и НАТО близок к пику, считает эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Конфликт России и НАТО близок к пику, считает эксперт
Противостояние России и НАТО движется к вершине военной эскалации, но обе стороны готовятся к переговорам, и чтобы они прошли продуктивно, необходимо готовить... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:09
2022-10-24T13:09
алексей мухин
россия
нато
центр политической информации
политика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Противостояние России и НАТО движется к вершине военной эскалации, но обе стороны готовятся к переговорам, и чтобы они прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации "на самом высоком уровне", считает директор Центра политической информации Алексей Мухин."На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Мухина, и Россия, и Запад уже готовятся к переговорам."Мы понимаем, что и мы, и западные акторы готовят переговорные позиции. И чем жестче ситуация, чем жестче она представлена, тем ближе, что называется, эти самые переговоры. Поэтому у меня в данном случае, при условии этой эскалации, есть определенные основания для некоторого оптимизма", - заявил Мухин.По словам эксперта, сейчас России и Западу ради решения мировых проблем необходимо переходить к переговорам в новом формате."Нам необходимо переходить - во всяком случае, сейчас - не к переговорам, потому что само слово "переговоры" сейчас крайне дискредитировано, а к консультациям на самом высоком уровне для того, чтобы... подготавливать тот самый переговорный процесс, о котором я упомянул", - объяснил Мухин.Также эксперт заявил, что России и НАТО "необходимо создать диалоговую группу, которая будет способствовать разрешению множества мелких конфликтных ситуаций, которые при их неразрешении очень легко перерастают в неразрешимые противоречия". Такие противоречия, по словам Мухина, "ведут к хаотизации конфликта, что может привести к глобальным последствиям".Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В РФ также неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином. Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность возможным применением Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве. Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару. Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом, выразил ему озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".Шеф Пентагона Остин в разговоре с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство. Что касается Уоллеса, то он заявил, что Лондон готов помочь в решении конфликта на Украине, отметило британское минобороны.
https://ria.ru/20221022/konflikt-1825916089.html
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алексей мухин, россия, нато, центр политической информации, политика
Алексей Мухин, Россия, НАТО, Центр политической информации, Политика
13:09 24.10.2022
 
Конфликт России и НАТО близок к пику, считает эксперт

Эксперт Мухин: конфликт России и НАТО близок к пику, но стороны готовятся к переговорам

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Противостояние России и НАТО движется к вершине военной эскалации, но обе стороны готовятся к переговорам, и чтобы они прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации "на самом высоком уровне", считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Мухина, и Россия, и Запад уже готовятся к переговорам.
"Мы понимаем, что и мы, и западные акторы готовят переговорные позиции. И чем жестче ситуация, чем жестче она представлена, тем ближе, что называется, эти самые переговоры. Поэтому у меня в данном случае, при условии этой эскалации, есть определенные основания для некоторого оптимизма", - заявил Мухин.
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По словам эксперта, сейчас России и Западу ради решения мировых проблем необходимо переходить к переговорам в новом формате.
"Нам необходимо переходить - во всяком случае, сейчас - не к переговорам, потому что само слово "переговоры" сейчас крайне дискредитировано, а к консультациям на самом высоком уровне для того, чтобы... подготавливать тот самый переговорный процесс, о котором я упомянул", - объяснил Мухин.
Также эксперт заявил, что России и НАТО "необходимо создать диалоговую группу, которая будет способствовать разрешению множества мелких конфликтных ситуаций, которые при их неразрешении очень легко перерастают в неразрешимые противоречия". Такие противоречия, по словам Мухина, "ведут к хаотизации конфликта, что может привести к глобальным последствиям".
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В РФ также неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином. Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность возможным применением Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве. Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару. Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом, выразил ему озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".
Шеф Пентагона Остин в разговоре с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство. Что касается Уоллеса, то он заявил, что Лондон готов помочь в решении конфликта на Украине, отметило британское минобороны.
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