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Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе - РИА Новости, 24.10.2022
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Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе - РИА Новости, 24.10.2022
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе
Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:16
2022-10-24T01:16
экономика
сша
россия
рэу имени г. в. плеханова
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
чай
кофе
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.Согласно отчету Минсельхоза США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков. Это связано, отметила эксперт, со вступлением бразильского урожая арабики в "год двухгодичного производственного цикла", что приведет к увеличению предложения продукции.Прикладова добавила, что цены не снизятся из-за повышения издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений в 3,5 раза грозит увеличением цены кофе на 30%.По ее словам, в России повышение цен не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан.
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экономика, сша, россия, рэу имени г. в. плеханова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), чай, кофе
Экономика, США, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Чай, Кофе
01:16 24.10.2022
 
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Доцент Прикладова анонсировала подорожание кофе и пообещала, что цена на чай не изменится

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупательницы в магазине
Покупательницы в магазине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательницы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Согласно отчету Минсельхоза США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков. Это связано, отметила эксперт, со вступлением бразильского урожая арабики в "год двухгодичного производственного цикла", что приведет к увеличению предложения продукции.
Прикладова добавила, что цены не снизятся из-за повышения издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений в 3,5 раза грозит увеличением цены кофе на 30%.
По ее словам, в России повышение цен не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан.
Кофе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 07:13
Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России
 
ЭкономикаСШАРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЧайКофе
 
 
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