https://ria.ru/20221024/kofe-1826151381.html

Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе - РИА Новости, 24.10.2022

Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T01:16

2022-10-24T01:16

2022-10-24T01:16

экономика

сша

россия

рэу имени г. в. плеханова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

чай

кофе

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.Согласно отчету Минсельхоза США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков. Это связано, отметила эксперт, со вступлением бразильского урожая арабики в "год двухгодичного производственного цикла", что приведет к увеличению предложения продукции.Прикладова добавила, что цены не снизятся из-за повышения издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений в 3,5 раза грозит увеличением цены кофе на 30%.По ее словам, в России повышение цен не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан.

https://ria.ru/20220829/kofe-1812788359.html

сша

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, рэу имени г. в. плеханова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), чай, кофе