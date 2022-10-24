https://ria.ru/20221024/kofe-1826151381.html
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе - РИА Новости, 24.10.2022
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе
Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:16
2022-10-24T01:16
2022-10-24T01:16
экономика
сша
россия
рэу имени г. в. плеханова
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
чай
кофе
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.Согласно отчету Минсельхоза США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков. Это связано, отметила эксперт, со вступлением бразильского урожая арабики в "год двухгодичного производственного цикла", что приведет к увеличению предложения продукции.Прикладова добавила, что цены не снизятся из-за повышения издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений в 3,5 раза грозит увеличением цены кофе на 30%.По ее словам, в России повышение цен не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан.
https://ria.ru/20220829/kofe-1812788359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, рэу имени г. в. плеханова, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), чай, кофе
Экономика, США, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Чай, Кофе
Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе
Доцент Прикладова анонсировала подорожание кофе и пообещала, что цена на чай не изменится