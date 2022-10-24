https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html

Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей

Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей - РИА Новости, 24.10.2022

Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей

Общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей в России нет, в каждом конкретном случае надо разбираться, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:53

2022-10-24T12:53

2022-10-24T12:59

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей в России нет, в каждом конкретном случае надо разбираться, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать тот факт, что имя писателя Бориса Акунина исчезло с афиш спектаклей по его текстам, а некоторые магазины убирают с витрин писателей, признанных Минюстом иноагентами, в контексте заявления президента страны Владимира Путина о возмущении попытками отменить русскую культуру."Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок - опять же надо в каждом конкретном случае спросить. Позиция президента, действительно, была им заявлена абсолютно четко и однозначно. Здесь не должно быть никаких сомнений. А что касается книг, то надо еще раз надо смотреть. Здесь какой-то общей тенденции, собственно мы не фиксируем, ее и быть не может", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, нужно ли, по мнению Кремля, бороться с такими ситуациями, Песков отметил, что для таких ситуаций "вряд ли есть какие-то основания".Ранее писатель Борис Акунин сообщил в соцсетях, что его имя убрали с афиш РАМТ из спектаклей, поставленных по его пьесам, по требованию Минкультуры РФ. Писатель добавил, что его имя также исчезло с афиш Александринского театра. В Минкультуры позднее сообщили, что высказавшиеся против спецоперации и уехавшие за рубеж деятели культуры исчезают с афиш по запросу граждан.В ходе своего визита в Казахстан президент РФ Владимир Путин прокомментировал задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, сказав, что в РФ возмущаются попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом.

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824556363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, книги, борис акунин, культура, новости культуры, общество, дмитрий песков