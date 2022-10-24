https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9% - РИА Новости, 24.10.2022
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:30
2022-10-24T16:30
2022-10-24T16:30
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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия-Китай: Главное, Китай