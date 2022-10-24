https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html

ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%

ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9% - РИА Новости, 24.10.2022

ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:30

2022-10-24T16:30

2022-10-24T16:30

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай