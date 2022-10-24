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ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9% - РИА Новости, 24.10.2022
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https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9% - РИА Новости, 24.10.2022
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:30
2022-10-24T16:30
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
16:30 24.10.2022
 

ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года увеличился на 3,9% в годовом исчислении.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
Рабочий на заводе по производству электроники в Хуайане, Китай - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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