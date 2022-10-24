21:36 24.10.2022 (обновлено: 22:45 24.10.2022)
Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту
Около 70 ресторанов KFC в России откроются под брендом Rostic's
© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.
"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.
Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. "Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО", - указал источник.
В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.