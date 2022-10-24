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Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту - РИА Новости, 24.10.2022
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Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту
Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту - РИА Новости, 24.10.2022
Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту
Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T21:36
2022-10-24T22:45
kfc
россия
экономика
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.Там отмечается, что покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. "Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО", - указал источник.В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html
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kfc, россия, экономика, москва, московская область (подмосковье)
KFC, Россия, Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье)
21:36 24.10.2022 (обновлено: 22:45 24.10.2022)
 
Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту

Около 70 ресторанов KFC в России откроются под брендом Rostic's

© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.
"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.
Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. "Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО", - указал источник.
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Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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