https://ria.ru/20221024/kfc-1826393930.html

Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту

Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту - РИА Новости, 24.10.2022

Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту

Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T21:36

2022-10-24T21:36

2022-10-24T22:45

kfc

россия

экономика

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американская Yum! Brands подписала договор купли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи - компании "Смарт Сервис", они откроются под брендом Rostic's, сообщил РИА Новости источник в компании и следует из сообщения Yum! Brands.Там отмечается, что покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. "Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО", - указал источник.В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html

https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html

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kfc, россия, экономика, москва, московская область (подмосковье)