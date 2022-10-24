https://ria.ru/20221024/kanyewest-1826308064.html

Vogue разрывает связи с Канье Уэстом, пишет СМИ

Vogue разрывает связи с Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 24.10.2022

Vogue разрывает связи с Канье Уэстом, пишет СМИ

Ни Vogue, ни его главред Анна Винтур больше не намерены работать с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний и поддержки White Lives Matter, сообщает... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

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анна винтур

канье уэст

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ни Vogue, ни его главред Анна Винтур больше не намерены работать с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний и поддержки White Lives Matter, сообщает Page Six со ссылкой на представителя фэшн-издания. Винтур впервые пригласила рэпера на Met Gala в 2009 году, а в 2014 после его свадьбы с Ким Кардашьян разместила их фото на обложке журнала. На неделе моды в Париже Уэст ходил в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором раскритиковал этот поступок и призвал пользователей не покупать футболки с такой надписью. В ответ Канье разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что музыканта контролируют евреи. Затем на его аккаунт наложили ограничения.После антисемитских заявлений была заблокирована страница Уэста и в другой социальной сети — Twitter.Также во время записи одного из подкастов рэп-исполнитель заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221018/balenciaga-1824858647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, анна винтур, канье уэст