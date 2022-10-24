Vogue разрывает связи с Канье Уэстом, пишет СМИ
Vogue разрывает связи с Канье Уэстом, пишет Page Six
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ни Vogue, ни его главред Анна Винтур больше не намерены работать с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний и поддержки White Lives Matter, сообщает Page Six со ссылкой на представителя фэшн-издания.
"Неясно, что это будет значить на деле, — заметили в публикации. — Например, будет ли сайт Vogue просто не публиковать снимки с показов его коллекций. По крайней мере, вероятно, что ему больше не будут рады на Met Gala и что рэпер больше не появится на обложке журнала".
Винтур впервые пригласила рэпера на Met Gala в 2009 году, а в 2014 после его свадьбы с Ким Кардашьян разместила их фото на обложке журнала.
На неделе моды в Париже Уэст ходил в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором раскритиковал этот поступок и призвал пользователей не покупать футболки с такой надписью. В ответ Канье разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что музыканта контролируют евреи. Затем на его аккаунт наложили ограничения.
После антисемитских заявлений была заблокирована страница Уэста и в другой социальной сети — Twitter.
Также во время записи одного из подкастов рэп-исполнитель заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.