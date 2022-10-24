https://ria.ru/20221024/islam-1826239102.html

Россия настроена укреплять сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров

Россия настроена укреплять сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022

Россия настроена укреплять сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров

РФ ценит самостоятельность стран исламского мира и их приверженность принципам международного права, настроена укреплять отношения с государствами-членами... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:49

2022-10-24T12:49

2022-10-24T12:49

в мире

сергей лавров

организация исламского сотрудничества

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РФ ценит самостоятельность стран исламского мира и их приверженность принципам международного права, настроена укреплять отношения с государствами-членами Организации исламского сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия и государства исламской цивилизации являются давними надежными партнёрами, сотрудничают в деле обеспечения безопасности, стабильности, решении экономических проблем... Мы нацелены на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества с государствами ОИС на всех направлениях при уважении ваших общественно-политических укладов и традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал он в начале встречи с генсеком организации Хусейном Ибрагимом Тахой.Лавров добавил, что Россия высоко ценит независимую позицию стран исламского мира, которые в нынешней непростой обстановке, осложненной односторонними действиями Запада, не поступаются своей самостоятельностью и сохраняют приверженность принципам международного права.Генсек Организации исламского сотрудничества подчеркнул, что Россия является важным партнёром для мусульманских стран, и сейчас настал момент выразить ей поддержку со стороны исламского мира."Россия - наш старинный друг, я очень рад иметь возможность сегодня сюда приехать, чтобы посмотреть на нынешнее состояние наших отношений. Когда мы встречались в июне, ситуация была более сложной, но сейчас можно сказать, что мир потихоньку начинает понимать происходящее. И сейчас, я считаю, что прекрасный момент, чтобы мы явно выразили свою дружбу в отношении России и необходимость дальнейшего развития наших отношений", - заявил генсек ОИС.Ранее сообщалось, что Хусейн Ибрагим Таха посетит РФ с рабочим визитом в период с 23 по 26 октября. Как сообщил постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов, помимо встречи с Лавровым генсек организации проведёт переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20221023/avtomobili-1826101128.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, организация исламского сотрудничества, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия