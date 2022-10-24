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СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022
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СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске
СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022
СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске
В Следственном комитете назвали основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:17
2022-10-24T13:31
происшествия
иркутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Следственном комитете назвали основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования.Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет, допросили руководство и сотрудников авиапредприятия.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительным данным, пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилых домов из-за того, что потеряли сознание в полете. Причиной этого могла стать ошибка наземного персонала."К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — пояснил собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости сейчас не располагает.Истребитель Су-30 накануне во время испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крючков.В разрушенном доме были прописаны десять человек — члены двух семей. Никто из них не пострадал. Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
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происшествия, иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
10:17 24.10.2022 (обновлено: 13:31 24.10.2022)
 
СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

СК назвал отказ техники и ошибки пилотов основными версиями крушения Су-30 в Иркутске

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкЛюди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Следственном комитете назвали основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования.
"Проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы", — указано в релизе.
Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет, допросили руководство и сотрудников авиапредприятия.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительным данным, пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилых домов из-за того, что потеряли сознание в полете. Причиной этого могла стать ошибка наземного персонала.
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

Сотрудники полиции рядом с обломками самолета Су-30 в Иркутске
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

Машина, пострадавшая в результате крушения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
"К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — пояснил собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости сейчас не располагает.
Вертолет над местом крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:24
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
Истребитель Су-30 накануне во время испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крючков.
В разрушенном доме были прописаны десять человек — члены двух семей. Никто из них не пострадал.
Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:49
Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим
 
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