https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826180297.html

СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 24.10.2022

СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

В Следственном комитете назвали основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:17

2022-10-24T10:17

2022-10-24T13:31

происшествия

иркутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Следственном комитете назвали основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования.Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет, допросили руководство и сотрудников авиапредприятия.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительным данным, пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилых домов из-за того, что потеряли сознание в полете. Причиной этого могла стать ошибка наземного персонала."К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах", — пояснил собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости сейчас не располагает.Истребитель Су-30 накануне во время испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крючков.В разрушенном доме были прописаны десять человек — члены двух семей. Никто из них не пострадал. Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске