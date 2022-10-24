https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826167751.html

В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек

В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек - РИА Новости, 24.10.2022

В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек

В доме, который был разрушен при падении Су-30 в Иркутске, прописаны 10 человек, решается вопрос с жильем, сообщил на заседании КЧС в правительстве региона мэр... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:58

2022-10-24T08:58

2022-10-24T13:09

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. В доме, который был разрушен при падении Су-30 в Иркутске, прописаны 10 человек, решается вопрос с жильем, сообщил на заседании КЧС в правительстве региона мэр города Руслан Болотов.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, в настоящее время разместились у родственников. Ведется работа по оказанию им первоочередной помощи: восстановление документов, выплата 100 тысяч рублей за утрату имущества, поиск временного жилья. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.В правительстве региона прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались пути ликвидации последствий ЧП."В доме прописано 10 человек, из них проживало пять. Проживающим предложено временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры", - сообщил Болотов.В дальнейшем, по его словам, будут решаться вопросы либо с восстановлением дома, либо с предоставлением нового жилья.Городским властям поручено решить вопросы по похоронам летчиков и рекультивации участка. По распоряжению мэра Иркутска Руслана Болотова создана специальная комиссия, которая работает по всем вопросам.

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826160300.html

иркутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске