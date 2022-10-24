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В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек - РИА Новости, 24.10.2022
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В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек
В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек - РИА Новости, 24.10.2022
В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек
В доме, который был разрушен при падении Су-30 в Иркутске, прописаны 10 человек, решается вопрос с жильем, сообщил на заседании КЧС в правительстве региона мэр... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:58
2022-10-24T13:09
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. В доме, который был разрушен при падении Су-30 в Иркутске, прописаны 10 человек, решается вопрос с жильем, сообщил на заседании КЧС в правительстве региона мэр города Руслан Болотов.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, в настоящее время разместились у родственников. Ведется работа по оказанию им первоочередной помощи: восстановление документов, выплата 100 тысяч рублей за утрату имущества, поиск временного жилья. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.В правительстве региона прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались пути ликвидации последствий ЧП."В доме прописано 10 человек, из них проживало пять. Проживающим предложено временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры", - сообщил Болотов.В дальнейшем, по его словам, будут решаться вопросы либо с восстановлением дома, либо с предоставлением нового жилья.Городским властям поручено решить вопросы по похоронам летчиков и рекультивации участка. По распоряжению мэра Иркутска Руслана Болотова создана специальная комиссия, которая работает по всем вопросам.
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
08:58 24.10.2022 (обновлено: 13:09 24.10.2022)
 
В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек

Мэр Иркутска Болотов: в доме, разрушенном при падении Су-30, прописаны десять человек

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкЛюди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. В доме, который был разрушен при падении Су-30 в Иркутске, прописаны 10 человек, решается вопрос с жильем, сообщил на заседании КЧС в правительстве региона мэр города Руслан Болотов.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, в настоящее время разместились у родственников. Ведется работа по оказанию им первоочередной помощи: восстановление документов, выплата 100 тысяч рублей за утрату имущества, поиск временного жилья. После крушения Су-30 в Иркутске СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет над местом крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:24
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
В правительстве региона прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались пути ликвидации последствий ЧП.
"В доме прописано 10 человек, из них проживало пять. Проживающим предложено временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры", - сообщил Болотов.
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

Сотрудники полиции рядом с обломками самолета Су-30 в Иркутске
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

Машина, пострадавшая в результате крушения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
В дальнейшем, по его словам, будут решаться вопросы либо с восстановлением дома, либо с предоставлением нового жилья.
Городским властям поручено решить вопросы по похоронам летчиков и рекультивации участка. По распоряжению мэра Иркутска Руслана Болотова создана специальная комиссия, которая работает по всем вопросам.
Последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:14
Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30
 
ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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