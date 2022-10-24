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Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС - РИА Новости, 24.10.2022
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Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС - РИА Новости, 24.10.2022
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:38
2022-10-24T12:38
экономика
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 27 октября.Согласно внесенному правительством РФ документу, доходы фонда на 2023 год предусмотрены в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС), на долю которых приходится в 2023 году 85,7%, в 2024 году 86,1%, в 2025 году 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, нестраховые расходы, проведение медицинской реабилитации.В бюджете ФОМС предусмотрена субвенция на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в бюджеты его территориальных фондов: на 2023 год в сумме 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона, на 2025 год – 3,107 триллиона. А на предоставление средств федеральным госучреждениям на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, предусмотрено 163,6 миллиарда, 172,6 миллиарда и 182,1 миллиарда рублей соответственно.На оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить в 2023 году 120,3 миллиарда рублей, в 2024 году - 126,5 миллиарда, в 2025 году - 132,8 миллиарда.Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2023 году - 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году - 15,3 миллиарда, в 2025 году - 15,1 миллиарда рублей.
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экономика, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
Экономика, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ
12:38 24.10.2022
 
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС

Комитет Госдумы поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета ФОМС на 2023-2025 годы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 27 октября.
Согласно внесенному правительством РФ документу, доходы фонда на 2023 год предусмотрены в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 11:54
В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы
Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС), на долю которых приходится в 2023 году 85,7%, в 2024 году 86,1%, в 2025 году 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, нестраховые расходы, проведение медицинской реабилитации.
В бюджете ФОМС предусмотрена субвенция на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в бюджеты его территориальных фондов: на 2023 год в сумме 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона, на 2025 год – 3,107 триллиона. А на предоставление средств федеральным госучреждениям на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, предусмотрено 163,6 миллиарда, 172,6 миллиарда и 182,1 миллиарда рублей соответственно.
На оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить в 2023 году 120,3 миллиарда рублей, в 2024 году - 126,5 миллиарда, в 2025 году - 132,8 миллиарда.
Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2023 году - 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году - 15,3 миллиарда, в 2025 году - 15,1 миллиарда рублей.
Банковские ячейки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:18
Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ
 
ЭкономикаРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФ
 
 
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