https://ria.ru/20221024/fso-1826216002.html

ФСО проведет плановые учения в Москве

ФСО проведет плановые учения в Москве - РИА Новости, 24.10.2022

ФСО проведет плановые учения в Москве

Плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ пройдут 25-27 октября на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы, комплекса зданий... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:46

2022-10-24T11:46

2022-10-24T11:46

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госдума рф

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ пройдут 25-27 октября на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы, комплекса зданий Администрации президента, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 25 по 27 октября 2022 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, комплекса зданий Администрации президента РФ."Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и специальных служб РФ. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221024/ssha-1826194753.html

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безопасность, россия, москва, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба охраны рф (фсо россии)