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ФСО проведет плановые учения в Москве - РИА Новости, 24.10.2022
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ФСО проведет плановые учения в Москве
ФСО проведет плановые учения в Москве - РИА Новости, 24.10.2022
ФСО проведет плановые учения в Москве
Плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ пройдут 25-27 октября на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы, комплекса зданий... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:46
2022-10-24T11:46
безопасность
россия
москва
совет федерации рф
госдума рф
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ пройдут 25-27 октября на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы, комплекса зданий Администрации президента, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 25 по 27 октября 2022 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, комплекса зданий Администрации президента РФ."Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и специальных служб РФ. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется", - добавляется в сообщении.
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безопасность, россия, москва, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Безопасность, Россия, Москва, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
11:46 24.10.2022
 
ФСО проведет плановые учения в Москве

ФСО проведет плановые тактико-специальные учения с 25 по 27 октября в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов Сотрудники Федеральной службы охраны
 Сотрудники Федеральной службы охраны - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники Федеральной службы охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ пройдут 25-27 октября на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы, комплекса зданий Администрации президента, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"С 25 по 27 октября 2022 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, комплекса зданий Администрации президента РФ.
"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и специальных служб РФ. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется", - добавляется в сообщении.
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БезопасностьРоссияМоскваСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)
 
 
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