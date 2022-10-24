https://ria.ru/20221024/evropa-1826374084.html

"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России

"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России - РИА Новости, 24.10.2022

"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России

Европа перестала процветать и погрузилась в глубокий кризис после отказа ее правящих кругов от внешнеполитического курса бывшего канцлера Германии Ангелы... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:17

2022-10-24T19:17

2022-10-24T19:41

политика

ангела меркель

борис джонсон

россия

европа

германия

украина

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа перестала процветать и погрузилась в глубокий кризис после отказа ее правящих кругов от внешнеполитического курса бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Чжао Цзюньцзе.По его словам, экс-глава немецкого правительства не вмешивала идеологию в деловые отношения с Россией.В качестве примера он привел современных немецких государственных деятелей, обвинявших Меркель в налаживании "слишком дружественных" отношений с Россией.Новое руководство Германии совершило ту же ошибку, что и британское правительство во главе с Борисом Джонсоном, — ввело санкции против Москвы и вступило с ней в прямую конфронтацию в украинском вопросе. В результате и Берлин, и Лондон оказались в сложной ситуации, столкнувшись с высокой инфляцией, нехваткой энергоносителей, спадом производства и ростом цен, говорится в статье."Германия не только экономически отрывает себя от России во всех аспектах. Некоторые политические элиты в стране также призывают к отделению от Китая. Такое глупое мышление возникает из-за того, что слишком много внимания уделяется идеологии", — подытожил Цзюньцзе.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826110066.html

россия

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германия

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, ангела меркель, борис джонсон, россия, европа, германия, украина