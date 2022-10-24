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"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России - РИА Новости, 24.10.2022
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"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России
"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России - РИА Новости, 24.10.2022
"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России
Европа перестала процветать и погрузилась в глубокий кризис после отказа ее правящих кругов от внешнеполитического курса бывшего канцлера Германии Ангелы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:17
2022-10-24T19:41
политика
ангела меркель
борис джонсон
россия
европа
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа перестала процветать и погрузилась в глубокий кризис после отказа ее правящих кругов от внешнеполитического курса бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Чжао Цзюньцзе.По его словам, экс-глава немецкого правительства не вмешивала идеологию в деловые отношения с Россией.В качестве примера он привел современных немецких государственных деятелей, обвинявших Меркель в налаживании "слишком дружественных" отношений с Россией.Новое руководство Германии совершило ту же ошибку, что и британское правительство во главе с Борисом Джонсоном, — ввело санкции против Москвы и вступило с ней в прямую конфронтацию в украинском вопросе. В результате и Берлин, и Лондон оказались в сложной ситуации, столкнувшись с высокой инфляцией, нехваткой энергоносителей, спадом производства и ростом цен, говорится в статье."Германия не только экономически отрывает себя от России во всех аспектах. Некоторые политические элиты в стране также призывают к отделению от Китая. Такое глупое мышление возникает из-за того, что слишком много внимания уделяется идеологии", — подытожил Цзюньцзе.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html
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политика, ангела меркель, борис джонсон, россия, европа, германия, украина
Политика, Ангела Меркель, Борис Джонсон, Россия, Европа, Германия, Украина
19:17 24.10.2022 (обновлено: 19:41 24.10.2022)
 
"Меркель такого не позволяла". Названа ошибка Запада в отношении России

GT: Европа приходит в упадок из-за резкого отказа от курса Меркель в отношении России

© AP Photo / Markus SchreiberБывший канцлер Германии Ангела Меркель и новый канцлер Олаф Шольц в Берлине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и новый канцлер Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и новый канцлер Олаф Шольц в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа перестала процветать и погрузилась в глубокий кризис после отказа ее правящих кругов от внешнеполитического курса бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Чжао Цзюньцзе.
По его словам, экс-глава немецкого правительства не вмешивала идеологию в деловые отношения с Россией.

"В последние годы многие элиты в Европе попадают в "замкнутую петлю" алогичного мышления при принятии важных решений. Они сосредоточиваются только на идеологии, политических интересах и стратегической безопасности, но явно игнорируют интересы широкой общественности и необходимость прагматичного развития", — рассуждает автор.

В качестве примера он привел современных немецких государственных деятелей, обвинявших Меркель в налаживании "слишком дружественных" отношений с Россией.
Новое руководство Германии совершило ту же ошибку, что и британское правительство во главе с Борисом Джонсоном, — ввело санкции против Москвы и вступило с ней в прямую конфронтацию в украинском вопросе. В результате и Берлин, и Лондон оказались в сложной ситуации, столкнувшись с высокой инфляцией, нехваткой энергоносителей, спадом производства и ростом цен, говорится в статье.
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"Германия не только экономически отрывает себя от России во всех аспектах. Некоторые политические элиты в стране также призывают к отделению от Китая. Такое глупое мышление возникает из-за того, что слишком много внимания уделяется идеологии", — подытожил Цзюньцзе.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
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