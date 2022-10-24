https://ria.ru/20221024/es-1826318314.html

В Турции назвали единственный способ для ЕС выйти из энергокризиса

В Турции назвали единственный способ для ЕС выйти из энергокризиса - РИА Новости, 24.10.2022

В Турции назвали единственный способ для ЕС выйти из энергокризиса

Евросоюз сможет избежать энергокризиса благодаря снижению цен на природный газ, ограничению потребления и надежности поставок, написал в статье для газеты Yeni... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:07

2022-10-24T16:07

2022-10-24T17:44

экономика

цены на нефть

турция

германия

нидерланды

евросоюз

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Евросоюз сможет избежать энергокризиса благодаря снижению цен на природный газ, ограничению потребления и надежности поставок, написал в статье для газеты Yeni Şafak эксперт турецкого фонда политических и экономических исследований SETA Эрдал Карагель.По его мнению, спад европейских экономик спровоцировало повышение процентных ставок из-за инфляции, вызванной резким ростом цен на энергоносители.Экономист назвал одной из главных опасностей для европейцев введение ценового потолка. По его словам, власти Германии, Нидерландов и Дании признали, что эта мера может лишь усугубить риски энергетической безопасности.Карагель подчеркнул, что некоторые страны — члены ЕС, например Франция, Италия, Испания, поддерживают ограничение цен на топливо, поскольку имеют альтернативные варианты энергообеспечения. Эксперт пришел к выводу, что в этом вопросе европейские страны не могут договориться даже между собой.Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в случае принятия предложений Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках для Будапешта сделают исключение.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В Кремле в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html

https://ria.ru/20221024/mvf-1826154559.html

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экономика, цены на нефть, турция, германия, нидерланды, евросоюз, владимир путин, в мире