В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя - 2022"
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя-2022"
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 300 ведущих российских промышленных компаний представили свои экспозиции на "Российской промышленной неделе-2022" (РПН), которая проходит в столичном "Экспоцентре" 24- 27 октября, сказал на открытии выставки гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
"Российскую промышленную неделю" мы проводим в третий раз. Более 300 российских компаний представляют свои идеи на площади свыше семи тысяч квадратных метров. Участников и гостей экспозиции ждет не только выставочное пространство, но и обширная деловая программа, в зоне стартапов ребята из Высшей школы экономики представляют свои разработки", - сказал Вялкин.
Говоря о важности развития инноваций в промышленном секторе, он рассказал, что в конце сентября вышел очередной глобальный индекс инновационного развития, где Россия из 132 стран заняла 47 место.
"Мы стабильно занимаем середину в этой таблице и это не может нас устраивать. У России есть очень серьезная научная база. Наша задача сделать так, чтобы как можно быстрее сегодняшние разработки наших компаний были воплощены в жизнь", - сказал гендиректор.
© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр"Открытие "Российской промышленной недели - 2020" в ЦВК "Экспоцентр"
© Фото : пресс-служба ЦВК "Экспоцентр"
Открытие "Российской промышленной недели - 2020" в ЦВК "Экспоцентр"
Он поблагодарил партнеров – профильный комитет ГД по науке и высшему образованию, профильные министерства, а также особо отметил вклад в развитие выставочной деятельности многолетнего партнера - Торгово-промышленную палату.
Вялкин подчеркнул, что на РПН "Экспоцентр" выступает неким интегратором смычки между производственниками, инноваторами и рационализаторами.
В этом году РПН включает выставки "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов – "Технофорум-2022", "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки" – Rusweld 2022, специализированную выставку "Технологии и услуги для производителей и заказчиков рекламы" – "Реклама-2022", а также международный промышленный форум "Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика" – "Территория NDT-2022".
Акцент на инновации в производстве
Деловую работу РПН открыла стратегическая сессия "Научно- техническое развитие страны в новых социально - экономических реалиях: инновации, изобретения, продвижение", модератором который выступил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.
Он отметил, что Российская промышленная неделя – это "мощное событие", объединяющее все заинтересованные стороны от производственников-практиков, ученых-исследователей, а также инвесторов и законодателей.
"Подобные мероприятия не только знакомят с новшествами в сфере науки и технологий, но и предоставляют площадку для выработки и принятия решений: как научную разработку превратить в продукт, внедрить в производство и довести до потребителя, чтобы жизнь людей становилась лучше. Такие выставки, куда приходят активные, жаждущие люди – промышленники, инвесторы - это очень эффективный способ внедрения научных достижений", - подчеркнул депутат.
В ходе сессии было подписано трёхстороннее соглашение между "Торгово-промышленной палатой РФ, Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов и "Экспоцентром". Основная его цель – помощь в продвижении российских разработок, во внедрении инноваций в производственный сектор, а также оказание содействия для участия в крупнейших отраслевых выставках.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев перед подписанием соглашения подчеркнул его важность для развития отечественного производственного сектора, реализации на практике ведущих научных идей, а также способствующую этому активную выставочную деятельность "Экспоцентра".
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От беспилотника в шахте до визуализации звука
О внедрении инновационных разработок в практическую жизнь крупной компании во время деловой программы рассказал стратегический партнер выставки "Технофрум", вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков.
Он отметил, что до недавнего времени около 40% ввозного оборудования на производстве было импортным. Сегодня современный российский поставщик вполне может его заместить.
"Норникель один из первых кто начал цифровую трансформацию бизнеса и применения технологии индустрии. Уже в 2021 году мы первыми в России запустили в промышленную эксплуатацию беспилотные шахтные автосамосвалы, работаем над проектом визуализации звука. "Акустическая геология" - система, которая по звуку с расстояния 50 метров может определить состояние промышленных агрегатов и прогнозировать возможные неполадки", - отметил он.
Станки, сварка и аддитивные технологии
Одним из ключевых событий Российской промышленной недели стала международная выставка "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки" – Rusweld 2022, которая в текущем году увеличилась на 40%. Rusweld2022 стала площадкой для демонстрации технических и технологических инноваций и продвижения продукции отечественных производителей сварочного оборудования и материалов.
Президент Национального агентства контроля сварки, академик Российской Академии Наук Николай Алешин рассказал, что уход с российского рынка западных партнеров – это "настоящий шанс для индустрии, который не должны упускать российские промышленники".
"Само увеличение выставочного пространство и количество участников выставки на 40% говорит о заинтересованности. Если раньше мы уделяли серьезное внимание западным поставщикам и тем самым тормозили свое, внутреннее развитие, то сегодня на выставке можно увидеть прекрасные идеи. По характеристикам, технологиям мы ни чуть не уступаем западу. Да, у российских компаний один недостаток – это дизайн, внешняя оболочка, но не более того", - сказал РИА Новости Алешин.