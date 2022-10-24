https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826156523.html

Британцы оценили фиаско Джонсона

Британцы оценили фиаско Джонсона - РИА Новости, 24.10.2022

Британцы оценили фиаско Джонсона

Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выходит из гонки за пост лидера Консервативной... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:39

2022-10-24T04:39

2022-10-24T04:39

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

украина

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выходит из гонки за пост лидера Консервативной партии и главы правительства.Об отказе Джонсона выдвигать свою кандидатуру ранее сообщил телеканал Sky News. Политик вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. По данным газеты Telegraph, Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.Публикация The Daily Mail вызвала активный отклик читателей в комментариях."Борис никогда не действовал ни в чьих интересах, кроме своих собственных. Ему не хватало поддержки, и он знает, что у него нет шансов преодолеть порог в сто голосов (однопартийцев. – прим. ред.)", - заявил пользователь Cynic101."Не ошибитесь! Он вышел (из гонки. – прим. ред.), потому что не получил поддержки депутатов. Джонсон хотел (участвовать. - прим. ред.), иначе он не сел бы на первый же рейс обратно в Великобританию (после отставки Лиз Трасс. – прим. ред.)", – написал Validpoints4."Он может поехать на Украину, где ему больше рады", - предложил Sidney Bung."С Джонсоном покончено. Но что бы они ни сделали дальше, тори (консерваторы. – прим. ред.) потерпят крах", - констатировал Spirit Sense."Это конец Консервативной партии. Я никогда не буду голосовать за них снова после последних нескольких лет. Это было фиаско", - подчеркнул powerofpictures."Мы обречены", - добавила A50plus-lady.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.

https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826150425.html

https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html

великобритания

украина

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, украина, отставка трасс с поста премьера британии