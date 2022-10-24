https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826150425.html
Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу"
Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу" - РИА Новости, 24.10.2022
Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу"
Экс-премьер Британии Борис Джонсон после отказа баллотироваться на пост премьера заявил, что у него был хороший шанс вновь получить должность. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:56
2022-10-24T00:56
2022-10-24T00:56
в мире
борис джонсон
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон после отказа баллотироваться на пост премьера заявил, что у него был хороший шанс вновь получить должность.Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.Экс-премьер утверждает, что его кандидатуру на пост премьера поддержали 102 парламентария. Он также считает, что мог бы добиться победы для консерваторов в 2024 году."Однако... я пришел к выводу, что... вы не можете управлять эффективно, если у вас нет единой партии в парламенте. И, хотя я обратился к (экс-главе минфина) Риши (Сунаку) и (лидеру палаты общин) Пенни (Мордонт), поскольку наделся, что мы сможем объединиться во имя национального интереса, мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать", - добавил он.
https://ria.ru/20221023/kleverli-1826078615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, отставка трасс с поста премьера британии, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания
Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу"
Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что имел хорошие шансы вернуться на Даунинг-стрит
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон после отказа баллотироваться на пост премьера заявил, что у него был хороший шанс вновь получить должность.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
"Существует очень хороший шанс, что я бы добился успеха на выборах среди членов Консервативной партии и что я действительно мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу", - говорится в заявлении Джонсона, слова из которого приводит газета Daily Mail.
Экс-премьер утверждает, что его кандидатуру на пост премьера поддержали 102 парламентария. Он также считает, что мог бы добиться победы для консерваторов в 2024 году.
"Однако... я пришел к выводу, что... вы не можете управлять эффективно, если у вас нет единой партии в парламенте. И, хотя я обратился к (экс-главе минфина) Риши (Сунаку) и (лидеру палаты общин) Пенни (Мордонт), поскольку наделся, что мы сможем объединиться во имя национального интереса, мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать", - добавил он.