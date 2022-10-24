https://ria.ru/20221024/dzhonson-1826150425.html

Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу"

Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу" - РИА Новости, 24.10.2022

Джонсон высоко оценивал свои шансы "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу"

Экс-премьер Британии Борис Джонсон после отказа баллотироваться на пост премьера заявил, что у него был хороший шанс вновь получить должность. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:56

2022-10-24T00:56

2022-10-24T00:56

в мире

борис джонсон

отставка трасс с поста премьера британии

великобритания

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон после отказа баллотироваться на пост премьера заявил, что у него был хороший шанс вновь получить должность.Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.Экс-премьер утверждает, что его кандидатуру на пост премьера поддержали 102 парламентария. Он также считает, что мог бы добиться победы для консерваторов в 2024 году."Однако... я пришел к выводу, что... вы не можете управлять эффективно, если у вас нет единой партии в парламенте. И, хотя я обратился к (экс-главе минфина) Риши (Сунаку) и (лидеру палаты общин) Пенни (Мордонт), поскольку наделся, что мы сможем объединиться во имя национального интереса, мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать", - добавил он.

https://ria.ru/20221023/kleverli-1826078615.html

великобритания

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, борис джонсон, отставка трасс с поста премьера британии, великобритания