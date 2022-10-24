https://ria.ru/20221024/doktrina-1826166900.html

Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана

Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана - РИА Новости, 24.10.2022

Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину страны, обеспечивающую безопасность и оборону в современных условиях, сообщила в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:49

2022-10-24T08:49

2022-10-24T08:49

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 24 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину страны, обеспечивающую безопасность и оборону в современных условиях, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.В послании к народу 1 сентября 2021 года Токаев заявил о необходимости перезагрузки Военной доктрины и дал ряд поручений, касающихся переформатирования вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Он отметил, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения."Глава государства утвердил Военную доктрину Казахстана", - говорится в сообщении.Поясняется, что в документе, который разработало министерство обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными госорганами, отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.Для повышения боевого потенциала вооруженных сил предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов."Новая редакция Военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Указ о внесении изменений в Военную доктрину вступил в законную силу.

https://ria.ru/20221023/kazakhstan-1826020188.html

https://ria.ru/20221020/tokaev-1825270141.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев