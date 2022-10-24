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Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре

Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре

Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:56

2022-10-24T23:56

2022-10-24T23:57

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.Ранее в понедельник "Страна" писала о существенном снижении уровня воды в реке Днепр в Днепропетровске.Заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко в комментарии "Стране" заявил, что опасений о снабжении Днепропетровской области питьевой водой на данный момент нет.

https://ria.ru/20221024/ges-1826226466.html

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