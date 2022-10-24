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Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/dnepr-1826408945.html
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре
Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:56
2022-10-24T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепропетровская область
каховская гэс
запорожская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.Ранее в понедельник "Страна" писала о существенном снижении уровня воды в реке Днепр в Днепропетровске.Заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко в комментарии "Стране" заявил, что опасений о снабжении Днепропетровской области питьевой водой на данный момент нет.
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днепропетровск
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, каховская гэс, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Каховская ГЭС, Запорожская область, Украина
23:56 24.10.2022 (обновлено: 23:57 24.10.2022)
 
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре

"Страна.ua": уровень воды в Днепре снизился из-за сбросов Запорожской и Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Каховская ГЭС в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник "Страна" писала о существенном снижении уровня воды в реке Днепр в Днепропетровске.
"Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра", - указывает издание со ссылкой на собственные источники.
Заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко в комментарии "Стране" заявил, что опасений о снабжении Днепропетровской области питьевой водой на данный момент нет.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДнепропетровская областьКаховская ГЭСЗапорожская областьУкраина
 
 
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