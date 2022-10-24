https://ria.ru/20221024/dnepr-1826408945.html
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре
Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:56
2022-10-24T23:56
2022-10-24T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепропетровская область
каховская гэс
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222064_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_9e538aaa62673c4a9c6ebbf2f32c2914.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снижение уровня воды в реке Днепр в украинском Днепропетровске связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.Ранее в понедельник "Страна" писала о существенном снижении уровня воды в реке Днепр в Днепропетровске.Заммэра Днепропетровска Михаил Лысенко в комментарии "Стране" заявил, что опасений о снабжении Днепропетровской области питьевой водой на данный момент нет.
https://ria.ru/20221024/ges-1826226466.html
днепропетровск
днепропетровская область
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c06d0130de9fc24d125f48805e86976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, днепропетровская область, каховская гэс, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Каховская ГЭС, Запорожская область, Украина
23:56 24.10.2022 (обновлено: 23:57 24.10.2022)
Украинские СМИ назвали причины снижения уровня воды в Днепре
"Страна.ua": уровень воды в Днепре снизился из-за сбросов Запорожской и Каховской ГЭС