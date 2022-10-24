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COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022
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Распространение коронавируса
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COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде
COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022
COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде
Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:17
2022-10-24T15:17
распространение коронавируса
андрей климов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса."Остается подозрение, что COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной под КНР", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Климова, после подводного взрыва наших газопроводов в акватории ЕС тоже в пользу США "подобные версии обретают всё большее подкрепление". "Как и версии американского следа в кровавых премьерах труппы марионеток Зеленского в самом центре Европы, которая для США лишь финансово-экономический соперник как нынешний Китай и источник "живой силы" для "борьбы с врагами Америки", - заключил парламентарий.
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андрей климов, совет федерации рф, россия, китай, сша, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Россия, Китай, США, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
15:17 24.10.2022
 
COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде

Сенатор Климов: COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, заложенной под Китай

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике в Москве
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.
"Остается подозрение, что COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной под КНР", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Климова, после подводного взрыва наших газопроводов в акватории ЕС тоже в пользу США "подобные версии обретают всё большее подкрепление". "Как и версии американского следа в кровавых премьерах труппы марионеток Зеленского в самом центре Европы, которая для США лишь финансово-экономический соперник как нынешний Китай и источник "живой силы" для "борьбы с врагами Америки", - заключил парламентарий.
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:36Наука
Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса
 
Распространение коронавирусаАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссияКитайСШАОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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