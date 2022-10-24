https://ria.ru/20221024/covid-19-1826299673.html

COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде

COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2022

COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной, предположили в Совфеде

Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:17

2022-10-24T15:17

2022-10-24T15:17

распространение коронавируса

андрей климов

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россия

китай

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общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нельзя исключать, что коронавирусная инфекция могла быть заокеанской биологической "миной", заложенной под Китай, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса - согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса."Остается подозрение, что COVID-19 мог быть заокеанской биологической миной под КНР", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Климова, после подводного взрыва наших газопроводов в акватории ЕС тоже в пользу США "подобные версии обретают всё большее подкрепление". "Как и версии американского следа в кровавых премьерах труппы марионеток Зеленского в самом центре Европы, которая для США лишь финансово-экономический соперник как нынешний Китай и источник "живой силы" для "борьбы с врагами Америки", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей климов, совет федерации рф, россия, китай, сша, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19