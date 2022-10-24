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Рособрнадзор хочет отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD - РИА Новости, 24.10.2022
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Рособрнадзор хочет отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD
Рособрнадзор хочет отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD - РИА Новости, 24.10.2022
Рособрнадзор хочет отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD
Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках, экзаменационные материалы ЕГЭ... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:33
2022-10-24T17:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
экзамены
школа
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках, экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по интернету, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского."Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что в 2023 году планируется полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов (ППЭ) на CD-дисках. Во все регионы экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по сети "Интернет", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в 2023 году нормативную базу проведения государственной итоговой аттестации менять не планируется, ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с действующими порядками, исключение будет сделано для четырех новых российских регионов: по аналогии с Крымом и Севастополем им планируется предоставить переходный период, в течение которого ЕГЭ не будет являться обязательной формой государственной итоговой аттестации для выпускников из этих регионов.В Рособрнадзоре рассказали, что в ходе совещания, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с руководителями региональных органов управления образованием, руководитель ведомства Анзор Музаев обратил внимание на вопросы в отдельных регионах, связанные с объективностью результатов ЕГЭ и ОГЭ при проведении пересдач и апелляций, а также ростом числа выпускников, получивших в 2022 году медали "За особые успехи в учении"."Регионам, где наблюдаются такие тенденции, необходимо провести серьезную работу над ошибками, чтобы впредь их исключить", - заявил глава Рособрнадзора.Также он рекомендовал всем регионам обратить серьезное внимание на информационную работу, чтобы участники ЕГЭ, ОГЭ и их родители имели всю необходимую информацию об экзаменах, своих возможностях и правах."Также решается вопрос по переводу всех систем, задействованных в доставке и печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в ППЭ, на отечественное программное обеспечение. Он призвал все ППЭ, которые будут задействованы в проведении ЕГЭ в 2023 году, принять участие в тренировочных мероприятиях, проводимых Рособрнадзором", - добавляется в сообщении.Ранее ряд иностранных компаний отказались продлевать российским пользователям лицензии на использование программного обеспечения.
https://sn.ria.ru/20221019/oge-1825095129.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, экзамены, школа, единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Экзамены, Школа, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
16:33 24.10.2022 (обновлено: 17:05 24.10.2022)
 
Рособрнадзор хочет отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD

Рособрнадзор планирует отказаться от доставки экзаменационных материалов на CD в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках, экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по интернету, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского.
"Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что в 2023 году планируется полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов (ППЭ) на CD-дисках. Во все регионы экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по сети "Интернет", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в 2023 году нормативную базу проведения государственной итоговой аттестации менять не планируется, ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с действующими порядками, исключение будет сделано для четырех новых российских регионов: по аналогии с Крымом и Севастополем им планируется предоставить переходный период, в течение которого ЕГЭ не будет являться обязательной формой государственной итоговой аттестации для выпускников из этих регионов.
В Рособрнадзоре рассказали, что в ходе совещания, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с руководителями региональных органов управления образованием, руководитель ведомства Анзор Музаев обратил внимание на вопросы в отдельных регионах, связанные с объективностью результатов ЕГЭ и ОГЭ при проведении пересдач и апелляций, а также ростом числа выпускников, получивших в 2022 году медали "За особые успехи в учении".
"Регионам, где наблюдаются такие тенденции, необходимо провести серьезную работу над ошибками, чтобы впредь их исключить", - заявил глава Рособрнадзора.
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Также он рекомендовал всем регионам обратить серьезное внимание на информационную работу, чтобы участники ЕГЭ, ОГЭ и их родители имели всю необходимую информацию об экзаменах, своих возможностях и правах.
"Также решается вопрос по переводу всех систем, задействованных в доставке и печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в ППЭ, на отечественное программное обеспечение. Он призвал все ППЭ, которые будут задействованы в проведении ЕГЭ в 2023 году, принять участие в тренировочных мероприятиях, проводимых Рособрнадзором", - добавляется в сообщении.

Ранее ряд иностранных компаний отказались продлевать российским пользователям лицензии на использование программного обеспечения.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияЭкзаменыШколаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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