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КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета - РИА Новости, 24.10.2022
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КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета
КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета - РИА Новости, 24.10.2022
КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета
Только фракции КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) выступают против принятия в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:53
2022-10-24T13:53
политика
россия
госдума рф
бюджет
кпрф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Только фракции КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) выступают против принятия в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в других трех фракциях его поддерживают.Комитет по бюджету и налогам ранее в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета на предстоящую трехлетку. При этом первый зампред бюджетного комитета от КПРФ Михаил Щапов, отметив большую работу, проделанную при формировании проекта бюджета, сказал, что несмотря на это фракция не поддержит его принятие в первом чтении. Во-первых, по его словам, у КПРФ "масса вопросов" к прогнозу социально-экономического развития РФ."Мы считаем, что он не соответствует качеству подготовки бюджета даже в этой крайне неопределенной ситуации", - пояснил Щапов. Во-вторых, фракция не согласна с введением нового бюджетного правила и считает, что все доходы бюджета должны работать на экономику. "В-третьих, мы считаем, что правительство могло бы более внимательно относиться к рекомендациям депутатов. Если проанализировать постановления Госдумы прошлых лет, там много совершенно правильных и разумных предложений", - заметил депутат."Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" также не может поддержать его, так как ряд параметров и принципы формирования заложены такие, которые никогда наша фракция не поддерживала. В первую очередь это, конечно же, новая формула этого бюджетного правила", - сообщил в свою очередь первый зампред бюджетного комитета от СРЗП Александр Ремезков. При этом, по его словам, есть много вопросов, которые из года в год не решаются как в социальной сфере, так и в сфере развития и поддержки экономики, а налоговых новациях отсутствуют какие-либо существенные изменения, которые бы привели к росту доходов регионов."Фракция ЛДПР считает неразумным подходить к рассмотрению вопроса и предлагать непринятие бюджета в первом чтении. И вопросы, которые у нас есть, нужно их внести в постановление и обсудить, и с поправками выйти уже ко второму и третьему чтению", - заявил зампред бюджетного комитета от ЛДПР Каплан Панеш. А говоря о принятии проекта бюджета в первом чтении, он сказал: "Мы позитивно будет подходить к рассмотрению данного вопроса"."Мы тоже считаем, как и фракция ЛДПР, что сейчас говорить о том, что мы не примем этот бюджет, безответственно", - заявил заместитель председателя Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Фракция, по его словам, считает, что прогнозы правительства относительно роста экономики РФ излишне оптимистичны, но "бюджет при этом взвешенный". "И несмотря на то, что практически по всем статьям мы видим сокращение, будем биться во втором чтении за то, чтобы по части наиболее важных приоритетных направлений, таких, например, как здравоохранение, все-таки расходы были сохранены", - подчеркнул Даванков."За этот бюджет голосовать, безусловно, нужно, он достаточно гибкий, а ситуация такая, что она потребует принятия, может быть, неординарных решений", - заявил в ходе заседания комитета замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Селиверстов. Его поддержал и первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков, заметив, что в сегодняшней ситуации "очень трудно делать какие-либо прогнозы на будущий год". "И в данном случае правительство, мне кажется, сделало максимум возможного, составив бюджет, который, на самом деле, выполняет все важнейшие социальные обязательства", - добавил он. А поскольку следующий год "может проходить таким образом, что могут возникнуть совершенно неожиданные новые проблемы, которые потребуют решения", то абсолютно не рационально отказываться от формирования резервов, полагает Жуков.
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политика, россия, госдума рф, бюджет, кпрф, партия "справедливая россия - за правду", экономика – радио sputnik
Политика, Россия, Госдума РФ, Бюджет, КПРФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Экономика – Радио Sputnik
13:53 24.10.2022
 
КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета

КПРФ и СРЗП выступили против принятия в I чтении проекта бюджета России на 2023-2025 годы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Только фракции КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) выступают против принятия в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в других трех фракциях его поддерживают.
Комитет по бюджету и налогам ранее в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета на предстоящую трехлетку. При этом первый зампред бюджетного комитета от КПРФ Михаил Щапов, отметив большую работу, проделанную при формировании проекта бюджета, сказал, что несмотря на это фракция не поддержит его принятие в первом чтении. Во-первых, по его словам, у КПРФ "масса вопросов" к прогнозу социально-экономического развития РФ.
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"Мы считаем, что он не соответствует качеству подготовки бюджета даже в этой крайне неопределенной ситуации", - пояснил Щапов. Во-вторых, фракция не согласна с введением нового бюджетного правила и считает, что все доходы бюджета должны работать на экономику. "В-третьих, мы считаем, что правительство могло бы более внимательно относиться к рекомендациям депутатов. Если проанализировать постановления Госдумы прошлых лет, там много совершенно правильных и разумных предложений", - заметил депутат.
"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" также не может поддержать его, так как ряд параметров и принципы формирования заложены такие, которые никогда наша фракция не поддерживала. В первую очередь это, конечно же, новая формула этого бюджетного правила", - сообщил в свою очередь первый зампред бюджетного комитета от СРЗП Александр Ремезков. При этом, по его словам, есть много вопросов, которые из года в год не решаются как в социальной сфере, так и в сфере развития и поддержки экономики, а налоговых новациях отсутствуют какие-либо существенные изменения, которые бы привели к росту доходов регионов.
"Фракция ЛДПР считает неразумным подходить к рассмотрению вопроса и предлагать непринятие бюджета в первом чтении. И вопросы, которые у нас есть, нужно их внести в постановление и обсудить, и с поправками выйти уже ко второму и третьему чтению", - заявил зампред бюджетного комитета от ЛДПР Каплан Панеш. А говоря о принятии проекта бюджета в первом чтении, он сказал: "Мы позитивно будет подходить к рассмотрению данного вопроса".
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"Мы тоже считаем, как и фракция ЛДПР, что сейчас говорить о том, что мы не примем этот бюджет, безответственно", - заявил заместитель председателя Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Фракция, по его словам, считает, что прогнозы правительства относительно роста экономики РФ излишне оптимистичны, но "бюджет при этом взвешенный". "И несмотря на то, что практически по всем статьям мы видим сокращение, будем биться во втором чтении за то, чтобы по части наиболее важных приоритетных направлений, таких, например, как здравоохранение, все-таки расходы были сохранены", - подчеркнул Даванков.
"За этот бюджет голосовать, безусловно, нужно, он достаточно гибкий, а ситуация такая, что она потребует принятия, может быть, неординарных решений", - заявил в ходе заседания комитета замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Селиверстов. Его поддержал и первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков, заметив, что в сегодняшней ситуации "очень трудно делать какие-либо прогнозы на будущий год". "И в данном случае правительство, мне кажется, сделало максимум возможного, составив бюджет, который, на самом деле, выполняет все важнейшие социальные обязательства", - добавил он. А поскольку следующий год "может проходить таким образом, что могут возникнуть совершенно неожиданные новые проблемы, которые потребуют решения", то абсолютно не рационально отказываться от формирования резервов, полагает Жуков.
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