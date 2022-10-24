https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"

"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба" - РИА Новости, 24.10.2022

"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"

Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:55

2022-10-24T16:55

2022-10-24T17:04

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь кириллов

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киев

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас, создание которого уже "на завершающей стадии". О том, чем это грозит, — в материале РИА Новости.Богатые запасыПод "грязной бомбой" обычно понимают контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатки. В отличие от "чистых" серийных, в этом изделии — "заразные" вещества, способные надолго покрыть продуктами распада обширную территорию.То, как выглядит бомба, зависит от количества и свойств исходного материала. Один из возможных вариантов — намеренный подрыв ядерной установки невоенного назначения."По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран, — сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. — Наличие изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия".По его словам, в качестве радиоактивного вещества наиболее вероятен оксид урана из тепловыделяющих элементов, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах при атомных электростанциях. В частности, Чернобыльской."Взрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров, — пояснил представитель Минобороны. — После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию как ядерного террориста. Министерство обороны уже организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения"."Откровенная провокация"По данным военных, еще со времен Советского Союза на Украине осталось множество радиоактивных могильников. Их можно использовать в военных целях. Правда, такую бомбу сложно применить на поле боя."Речь о провокации, — уточняет военный эксперт Алексей Леонков. — Теракты в Белгородской и Курской областях, попытка подрыва Крымского моста, ряд других операций ВСУ — все это говорит о том, что Киев не собирается останавливаться. Расчет понятен — вынудить нас ударить по-крупному. Но как только мы это сделаем, нас объявят изгоями".Аналитик полагает, что единственный способ противостоять подобной тактике — и дальше гнуть свою линию на поле боя. Пока ВСУ, отмечает он, обладают численным превосходством. И самый насущный вопрос для российской армии — "ликвидировать это преимущество".Международный резонансО возможности использования Киевом "грязной бомбы" в Москве говорят не впервые. Так, еще 25 февраля спецпредставитель при ООН Виталий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит появления такого оружия.Сейчас Москва сообщает об этом адресно, уверяя, что "угроза налицо". Министр обороны Сергей Шойгу в течение одного дня созвонился с коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США."С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", — отметили в МИД.Вопрос восстановления ядерного статуса Украины отнюдь не праздный. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, очень прозрачно намекнул, что Киев готов вернуть себе оружие массового уничтожения. Это заявление, как неоднократно указывали в Кремле, стало одной из причин специальной военной операции.На Западе отреагировали довольно быстро — и с большим скепсисом. Тем не менее на Украину скоро отправится миссия МАГАТЭ.

https://ria.ru/20221024/zaes-1826266577.html

https://ria.ru/20221024/vooruzheniya-1826163237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/himars-1826120345.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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