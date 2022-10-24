Рейтинг@Mail.ru
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба" - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба" - РИА Новости, 24.10.2022
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:55
2022-10-24T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
алексей леонков
сергей шойгу
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас, создание которого уже "на завершающей стадии". О том, чем это грозит, — в материале РИА Новости.Богатые запасыПод "грязной бомбой" обычно понимают контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатки. В отличие от "чистых" серийных, в этом изделии — "заразные" вещества, способные надолго покрыть продуктами распада обширную территорию.То, как выглядит бомба, зависит от количества и свойств исходного материала. Один из возможных вариантов — намеренный подрыв ядерной установки невоенного назначения."По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран, — сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. — Наличие изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия".По его словам, в качестве радиоактивного вещества наиболее вероятен оксид урана из тепловыделяющих элементов, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах при атомных электростанциях. В частности, Чернобыльской."Взрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров, — пояснил представитель Минобороны. — После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию как ядерного террориста. Министерство обороны уже организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения"."Откровенная провокация"По данным военных, еще со времен Советского Союза на Украине осталось множество радиоактивных могильников. Их можно использовать в военных целях. Правда, такую бомбу сложно применить на поле боя."Речь о провокации, — уточняет военный эксперт Алексей Леонков. — Теракты в Белгородской и Курской областях, попытка подрыва Крымского моста, ряд других операций ВСУ — все это говорит о том, что Киев не собирается останавливаться. Расчет понятен — вынудить нас ударить по-крупному. Но как только мы это сделаем, нас объявят изгоями".Аналитик полагает, что единственный способ противостоять подобной тактике — и дальше гнуть свою линию на поле боя. Пока ВСУ, отмечает он, обладают численным превосходством. И самый насущный вопрос для российской армии — "ликвидировать это преимущество".Международный резонансО возможности использования Киевом "грязной бомбы" в Москве говорят не впервые. Так, еще 25 февраля спецпредставитель при ООН Виталий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит появления такого оружия.Сейчас Москва сообщает об этом адресно, уверяя, что "угроза налицо". Министр обороны Сергей Шойгу в течение одного дня созвонился с коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США."С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", — отметили в МИД.Вопрос восстановления ядерного статуса Украины отнюдь не праздный. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, очень прозрачно намекнул, что Киев готов вернуть себе оружие массового уничтожения. Это заявление, как неоднократно указывали в Кремле, стало одной из причин специальной военной операции.На Западе отреагировали довольно быстро — и с большим скепсисом. Тем не менее на Украину скоро отправится миссия МАГАТЭ.
https://ria.ru/20221024/zaes-1826266577.html
https://ria.ru/20221024/vooruzheniya-1826163237.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/himars-1826120345.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, игорь кириллов, алексей леонков, сергей шойгу, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Алексей Леонков, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Чернобыльская АЭС
16:55 24.10.2022 (обновлено: 17:04 24.10.2022)
 

"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас, создание которого уже "на завершающей стадии". О том, чем это грозит, — в материале РИА Новости.

Богатые запасы

Под "грязной бомбой" обычно понимают контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатки. В отличие от "чистых" серийных, в этом изделии — "заразные" вещества, способные надолго покрыть продуктами распада обширную территорию.
То, как выглядит бомба, зависит от количества и свойств исходного материала. Один из возможных вариантов — намеренный подрыв ядерной установки невоенного назначения.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:04Специальная военная операция на Украине
ВСУ с 24 февраля нанесли 39 ударов по территории ЗАЭС
"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран, — сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. — Наличие изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия".
По его словам, в качестве радиоактивного вещества наиболее вероятен оксид урана из тепловыделяющих элементов, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах при атомных электростанциях. В частности, Чернобыльской.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в окрестностях Энергодара
Разрушенное здание в окрестностях Энергодара - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушенное здание в окрестностях Энергодара
"Взрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров, — пояснил представитель Минобороны. — После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию как ядерного террориста. Министерство обороны уже организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения".

"Откровенная провокация"

По данным военных, еще со времен Советского Союза на Украине осталось множество радиоактивных могильников. Их можно использовать в военных целях. Правда, такую бомбу сложно применить на поле боя.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:08
Экс-стратег Пентагона призвал уделить внимание развитию обычных вооружений
"Речь о провокации, — уточняет военный эксперт Алексей Леонков. — Теракты в Белгородской и Курской областях, попытка подрыва Крымского моста, ряд других операций ВСУ — все это говорит о том, что Киев не собирается останавливаться. Расчет понятен — вынудить нас ударить по-крупному. Но как только мы это сделаем, нас объявят изгоями".
Аналитик полагает, что единственный способ противостоять подобной тактике — и дальше гнуть свою линию на поле боя. Пока ВСУ, отмечает он, обладают численным превосходством. И самый насущный вопрос для российской армии — "ликвидировать это преимущество".

Международный резонанс

О возможности использования Киевом "грязной бомбы" в Москве говорят не впервые. Так, еще 25 февраля спецпредставитель при ООН Виталий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит появления такого оружия.
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области
Сейчас Москва сообщает об этом адресно, уверяя, что "угроза налицо". Министр обороны Сергей Шойгу в течение одного дня созвонился с коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США.
"С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", — отметили в МИД.
Вопрос восстановления ядерного статуса Украины отнюдь не праздный. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, очень прозрачно намекнул, что Киев готов вернуть себе оружие массового уничтожения. Это заявление, как неоднократно указывали в Кремле, стало одной из причин специальной военной операции.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:10В мире
СМИ: Пентагон дал понять Украине, что она не получит много РСЗО HIMARS
На Западе отреагировали довольно быстро — и с большим скепсисом. Тем не менее на Украину скоро отправится миссия МАГАТЭ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь КирилловАлексей ЛеонковСергей ШойгуРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала