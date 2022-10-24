02:09 24.10.2022 (обновлено: 02:12 24.10.2022)
Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"
Министр обороны Украины Резников пригласил ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
"Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)", - написал Резников на своей странице в Twitter.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.