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Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022
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Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"
Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022
Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T02:09
2022-10-24T02:12
алексей резников
сергей шойгу
украина
россия
оон
магатэ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)", - написал Резников на своей странице в Twitter.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
https://ria.ru/20221023/kuleba-1826144086.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/provokatsii-1826020707.html
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алексей резников, сергей шойгу, украина, россия, оон, магатэ, министерство обороны украины
Алексей Резников, Сергей Шойгу, Украина, Россия, ООН, МАГАТЭ, Министерство обороны Украины
02:09 24.10.2022 (обновлено: 02:12 24.10.2022)
 
Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"

Министр обороны Украины Резников пригласил ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 23:51
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"
"Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)", - написал Резников на своей странице в Twitter.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 09:56В мире
Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине, пишут источники
 
Алексей РезниковСергей ШойгуУкраинаРоссияООНМАГАТЭМинистерство обороны Украины
 
 
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