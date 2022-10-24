https://ria.ru/20221024/bomba-1826153816.html

Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"

Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022

Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"

Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:09

2022-10-24T02:09

2022-10-24T02:12

алексей резников

сергей шойгу

украина

россия

оон

магатэ

министерство обороны украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Украина готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Мысль о "грязной бомбе" отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину... Мы требуем соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума (об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия)", - написал Резников на своей странице в Twitter.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

https://ria.ru/20221023/kuleba-1826144086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/provokatsii-1826020707.html

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алексей резников, сергей шойгу, украина, россия, оон, магатэ, министерство обороны украины