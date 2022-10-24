https://ria.ru/20221024/baykal-1826188091.html

Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году

Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году - РИА Новости, 24.10.2022

Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году

Почти треть россиян (29%) выбрали бы Байкал для путешествия и отдыха в России в этом году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:40

2022-10-24T10:40

2022-10-24T10:40

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) выбрали бы Байкал для путешествия и отдыха в России в этом году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В качестве места в России для путешествия и отдыха в этом году 29% выбрали бы Байкал. На втором месте по популярности оказался Крым - его бы выбрал 21% опрошенных. Еще 19% сказали, что поехали бы на Алтай.Чуть менее популярным оказался Санкт-Петербург - там отдых хотели бы провести в этом году 15% опрошенных. В Красной поляне или на Камчатке - 14%. Менее популярные ответы - Карелия (11%), Дальний Восток или Краснодар (8%), Калининград или Алтайский край (6%), а также Кавказ и Дагестан (5%).ВЦИОМ проводил опрос в партнерстве с Премией "Марка № 1 в России". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 9 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, байкал, россия, санкт-петербург, вциом, республика крым, республика алтай