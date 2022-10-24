https://ria.ru/20221024/baykal-1826188091.html
Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году
Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году - РИА Новости, 24.10.2022
Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году
Почти треть россиян (29%) выбрали бы Байкал для путешествия и отдыха в России в этом году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:40
2022-10-24T10:40
2022-10-24T10:40
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) выбрали бы Байкал для путешествия и отдыха в России в этом году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В качестве места в России для путешествия и отдыха в этом году 29% выбрали бы Байкал. На втором месте по популярности оказался Крым - его бы выбрал 21% опрошенных. Еще 19% сказали, что поехали бы на Алтай.Чуть менее популярным оказался Санкт-Петербург - там отдых хотели бы провести в этом году 15% опрошенных. В Красной поляне или на Камчатке - 14%. Менее популярные ответы - Карелия (11%), Дальний Восток или Краснодар (8%), Калининград или Алтайский край (6%), а также Кавказ и Дагестан (5%).ВЦИОМ проводил опрос в партнерстве с Премией "Марка № 1 в России". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 9 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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Социологи выяснили, где хотели бы отдохнуть россияне в этом году
ВЦИОМ: почти треть россиян выбрали бы Байкал для отдыха внутри страны в этом году