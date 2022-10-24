https://ria.ru/20221024/aktivy-1826240646.html
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2022
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков
Очень многие активы России просто сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:54
2022-10-24T12:54
2022-10-24T16:52
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Очень многие активы России просто сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины."Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность", — сказал Песков журналистам.Идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм, заявил пресс-секретарь президента."Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире. Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили, это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — сказал Песков журналистам."Хотя, надо признать, собственно, тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что, конечно, здесь поле для маневра весьма и весьма ограниченно. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента России, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
12:54 24.10.2022 (обновлено: 16:52 24.10.2022)
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков
Песков: многие российские активы были сворованы коллективным Западом, включая ЗВР
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Очень многие активы России просто сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры ЕС
на прошлой неделе поручили Еврокомиссии
подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины
.
"Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность", — сказал Песков журналистам.
Идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм, заявил пресс-секретарь президента.
"Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире. Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили, это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — сказал Песков журналистам.
"Хотя, надо признать, собственно, тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что, конечно, здесь поле для маневра весьма и весьма ограниченно. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента России, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.