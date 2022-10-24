https://ria.ru/20221024/aktivy-1826240646.html

Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков

Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2022

Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков

Очень многие активы России просто сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:54

2022-10-24T12:54

2022-10-24T16:52

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Очень многие активы России просто сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины."Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность", — сказал Песков журналистам.Идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм, заявил пресс-секретарь президента."Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире. Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили, это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — сказал Песков журналистам."Хотя, надо признать, собственно, тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что, конечно, здесь поле для маневра весьма и весьма ограниченно. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента России, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.

https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков