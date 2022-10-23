09:26 23.10.2022 (обновлено: 09:32 23.10.2022)
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев
Читатели The Sun потребовали от Зеленского не впутывать Запад в конфликт с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот потребовал от Запада "ударить по центрам принятия решений" в России в случае угрозы его офису.
Однако интернет-пользователи восприняли очередное требование Зеленского без энтузиазма. Многие отметили, что Запад слишком долго поддерживал Киев.
"А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?" — написал в комментариях belizemarc.
"Может, не надо?.." — попросила SadieSEF007.
"Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?" — заявил brendan_chubz.
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"Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!" — высказался Larry50451030.
"Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну. И самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он "идет к черту". Запад должен предоставить его Путину", — уверен gastlione.
Ранее Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.