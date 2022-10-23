https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html

"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев

"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев - РИА Новости, 23.10.2022

"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев

Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:26

2022-10-23T09:26

2022-10-23T09:32

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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нато

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот потребовал от Запада "ударить по центрам принятия решений" в России в случае угрозы его офису.По мнению украинского лидера, страны НАТО обязаны пообещать ему нанести удар по Москве вне зависимости от того, считается ли Украина членом Североатлантического альянса.Однако интернет-пользователи восприняли очередное требование Зеленского без энтузиазма. Многие отметили, что Запад слишком долго поддерживал Киев."Может, не надо?.." — попросила SadieSEF007."Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?" — заявил brendan_chubz."Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!" — высказался Larry50451030.Ранее Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

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Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, москва, украина, нато, twitter