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"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев - РИА Новости, 23.10.2022
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"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев - РИА Новости, 23.10.2022
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев
Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:26
2022-10-23T09:32
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
москва
украина
нато
twitter
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот потребовал от Запада "ударить по центрам принятия решений" в России в случае угрозы его офису.По мнению украинского лидера, страны НАТО обязаны пообещать ему нанести удар по Москве вне зависимости от того, считается ли Украина членом Североатлантического альянса.Однако интернет-пользователи восприняли очередное требование Зеленского без энтузиазма. Многие отметили, что Запад слишком долго поддерживал Киев."Может, не надо?.." — попросила SadieSEF007."Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?" — заявил brendan_chubz."Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!" — высказался Larry50451030.Ранее Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, москва, украина, нато, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Москва, Украина, НАТО, Twitter
09:26 23.10.2022 (обновлено: 09:32 23.10.2022)
 
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев

Читатели The Sun потребовали от Зеленского не впутывать Запад в конфликт с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter отреагировали на новое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот потребовал от Запада "ударить по центрам принятия решений" в России в случае угрозы его офису.
По мнению украинского лидера, страны НАТО обязаны пообещать ему нанести удар по Москве вне зависимости от того, считается ли Украина членом Североатлантического альянса.
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Однако интернет-пользователи восприняли очередное требование Зеленского без энтузиазма. Многие отметили, что Запад слишком долго поддерживал Киев.
"А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?" — написал в комментариях belizemarc.
"Может, не надо?.." — попросила SadieSEF007.
"Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?" — заявил brendan_chubz.
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"Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!" — высказался Larry50451030.
"Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну. И самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он "идет к черту". Запад должен предоставить его Путину", — уверен gastlione.
Ранее Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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