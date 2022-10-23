https://ria.ru/20221023/tszinpin-1826006487.html

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022

Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК на третий срок, следует из решения,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:10

2022-10-23T07:10

2022-10-23T15:35

си цзиньпин

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК на третий срок, следует из решения, распространенного агентством Синьхуа.Си также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета руководства партии.В новый состав Постоянного комитета Политбюро КПК вошли семь человек. Сохранили свои места: Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Названные чиновники в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/politika-1825946193.html

китай

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си цзиньпин, китай, в мире