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Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
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Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК на третий срок, следует из решения,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:10
2022-10-23T15:35
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК на третий срок, следует из решения, распространенного агентством Синьхуа.Си также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета руководства партии.В новый состав Постоянного комитета Политбюро КПК вошли семь человек. Сохранили свои места: Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Названные чиновники в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
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си цзиньпин, китай, в мире
Си Цзиньпин, Китай, В мире
07:10 23.10.2022 (обновлено: 15:35 23.10.2022)
 
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

Центральный комитет Компартии Китая избрал Си Цзиньпина генсеком на третий срок

© AP Photo / Ng Han GuanМероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая
Мероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК на третий срок, следует из решения, распространенного агентством Синьхуа.
Си также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета руководства партии.
В новый состав Постоянного комитета Политбюро КПК вошли семь человек.
Сохранили свои места:
  • действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин;
  • секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи;
  • председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин.
Впервые вошли в состав ПК Политбюро:
  • глава горкома КПК Шанхая Ли Цян;
  • глава парткома КПК провинции Гуандун Ли Си;
  • глава Пекинского горкома КПК Цай Ци;
  • начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.
Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Названные чиновники в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
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