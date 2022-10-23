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Биография Си Цзиньпина

Биография Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2022

Биография Си Цзиньпина

Государственный и политический деятель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин родился 1 июня (по другим данным, 15 июня) 1953 года в уезде Фупин... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:33

2022-10-23T07:33

2022-10-23T07:33

справки

си цзиньпин

китай

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Государственный и политический деятель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин родился 1 июня (по другим данным, 15 июня) 1953 года в уезде Фупин провинции Шэньси. Его отец Си Чжунсюнь был ближайшим сподвижником Мао Цзэдуна и занимал пост вице-премьера Госсовета КНР. В 1979 году Си Цзиньпин окончил химико-технологический факультет Университета "Цинхуа" (Пекин), заочную аспирантуру при Институте гуманитарных и социальных наук по специальности "Марксистская теория и идейно-политическое воспитание". Доктор юридических наук. Во время "культурной революции" (1966-1976) был выслан в деревню на "трудовое перевоспитание", в 1969-1975 годах работал в уезде Яньчуань (провинция Шэньси).В январе 1974 года вступил в ряды Коммунистической партии Китая (КПК). Был секретарем парторганизации бригады Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси. В 1979-1982 годах работал секретарем канцелярии Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета (действительная военная служба).С 1982 по 1983 год был заместителем секретаря комитета КПК уезда Чжэндин (провинция Хэбэй). В 1983-1985 годах – секретарь комитета КПК уезда Чжэндин. Одновременно занимал пост первого комиссара и первого секретаря парткома Отдела вооруженных сил уезда Чжэндин. В 1985-1988 годах – член Бюро Комитета КПК, вице-мэр города Сямэнь провинции Фуцзянь. В 1988-1990 годах – секретарь Комитета КПК округа Ниндэ провинции Фуцзянь, первый секретарь Комитета КПК военного подокруга Ниндэ. В 1990-1996 годах – секретарь Комитета КПК, председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей города Фучжоу провинции Фуцзянь и первый секретарь Комитета КПК военной дивизии Фучжоу. В 1993-1995 годах – член Бюро Фуцзяньского провинциального комитета КПК. С 1995 по 2002 год – заместитель секретаря Комитета КПК провинции Фуцзянь. В 1996-2002 годах – первый комиссар резервной зенитно-артиллерийской дивизии провинции Фуцзянь. С 1999 по 2000 год – исполняющий обязанности главы администрации провинции Фуцзянь, в 2000-2002 годах – глава администрации провинции Фуцзянь. В 1999-2002 – заместитель председателя Комитета оборонной мобилизации (КОМ) Нанкинского военного округа, председатель КОМ провинции Фуцзянь. В 2002 году – заместитель секретаря Комитета КПК провинции Чжэцзян, исполняющий обязанности главы администрации провинции Чжэцзян, с 2002 по 2003 год – исполняющий обязанности председателя правительства провинции Чжэцзян – одного из наиболее экономически развитых районов КНР.С 2002 по 2003 год – секретарь Комитета КПК, первый секретарь Комитета КПК военного округа провинции Чжэцзян, зампредседателя КОМ Нанкинского военного округа, председатель КОМ провинции Чжэцзян. В 2003-2007 годах – секретарь Комитета КПК и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Чжэцзян, первый секретарь Комитета КПК военного округа провинции Чжэцзян. В 2007 году Си Цзиньпин занимал пост секретаря Комитета КПК города Шанхая, первого секретаря Комитета КПК Шанхайского гарнизона. В 2007-2012 годах – член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК. В 2007-2012 годах был директором Высшей партийной школы при ЦК КПК. В 2008-2013 годах – заместитель председателя КНР. Летом 2008 года курировал проведение Олимпийских летних игр в Пекине, в октябре 2009 года – мероприятия, посвященные 60-летию КНР.В 2010-2012 годах – заместитель председателя Центрального военного совета КПК, зампредседателя Центрального военного совета Китая. 15 ноября 2012 года Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем КПК и членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, а также председателем Военного совета ЦК КПК. 14 марта 2013 года его избрали председателем КНР и председателем Центрального военного совета страны.25 октября 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета Компартии Китая. Он также сохранил за собой пост главы Военного совета КПК. 17 марта 2018 года его переизбрали председателем КНР еще на один пятилетний срок, а также председателем Центрального военного совета КНР. Кроме того, 11 марта того же года депутаты Всекитайского собрания народных представителей отменили положения Конституции страны, ограничивавшие пребывание на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками.Си Цзиньпин – сторонник последовательной рыночной реформы и либерализации политического строя КНР, борьбы с коррупцией, которую считает серьезной опасностью для партии и государства, призывает к ускорению программы модернизации армии КНР.Осенью 2013 года он объявил о стратегии формирования единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора – "Экономического пояса Шелкового пути", предложил концепцию развития морских торговых путей, получившую известность как "Морской Шелковый путь XXI века"; обе инициативы стали основой ключевого внешнеэкономического проекта КНР "Один пояс – один путь", который охватывает многие сферы. Его цель – соединить Азию с Африкой и Европой через наземные и морские пути, способствовать региональной интеграции, торговле и экономическому росту. В 2015 году Си Цзиньпин принял стратегию "Сделано в Китае 2025" – десятилетний план, нацеленный на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности и достижение Китаем уровня и качества производства экономически высокоразвитых стран. Подчеркивает необходимость контроля государства над Интернетом; в октябре 2017 года, выступая с отчетным докладом на XIX съезде КПК, заявил о намерении создать чистый и контролируемый Интернет. В ноябре 2021 года пленум ЦК КПК принял новую резолюцию, которая закрепляет лидерскую позицию Си Цзиньпина и его идей о развитии Китая "в новую эпоху". Также была поставлена задача к 2049 году – столетию КНР – сделать страну мощной социалистической державой. Си Цзиньпин последовательно выступает за расширение китайско-российских отношений. Неоднократно встречался на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, си цзиньпин, китай