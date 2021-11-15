https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html

Зеленый пояс, зеленый путь. Как Китай продвигает зеленую энергетику в мире

Зеленый пояс, зеленый путь. Как Китай продвигает зеленую энергетику в мире - РИА Новости, 15.11.2021

Зеленый пояс, зеленый путь. Как Китай продвигает зеленую энергетику в мире

Последние недели мировые лидеры посвятили инициативам по борьбе с изменением климата. В начале ноября в Глазго прошла климатическая конференция ООН, на которой... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:12

2021-11-15T16:12

2021-11-15T16:12

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МОСКВА, 15 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Последние недели мировые лидеры посвятили инициативам по борьбе с изменением климата. В начале ноября в Глазго прошла климатическая конференция ООН, на которой Китай и США объявили о совместной декларации. Китай обнародовал основные документы о достижении климатических целей – пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060-му. А месяцем ранее Си Цзиньпин сделал сенсационное заявление о том, что Китай больше не будет строить угольные проекты за рубежом. Это беспрецедентный и чрезвычайно важный шаг Пекина на пути к безуглеродному будущему в рамках флагманского проекта председателя КНР "Пояс и Путь".Глобальная инициативаС тех пор, как инициатива "Нового Шелкового пути" была предложена в 2013 году, она сменила множество форм, став просто "Поясом и путем". Теперь она охватывает многие сферы, но ее цель остается неизменной - соединить Азию с Африкой и Европой через наземные и морские пути, способствовать региональной интеграции, торговле и экономическому росту.Эти цели не ограничиваются каким-либо отдельным аспектом торговли, логистики и инфраструктуры, а охватывают целую сеть сфер: систему здравоохранения и технологии, инвестиции и обмен данными. Один из важнейших аспектов взаимодействия в рамках "Пояса и Пути" - развитие и продвижение возобновляемых источников энергии, энерго- и ресурсоэффективных технологий.Последний аспект относится к новому курсу китайского руководства на озеленение "Пояса и Пути". Такой подход согласуется со Среднесрочной стратегией Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая изучает эффективность использования ресурсов, изменение климата, вызовы здравоохранению и экологический менеджемент.С недавних пор концепция "Пояса и Пути" сопряжена с Инициативой глобального развития. Цель этой связки – повышение экологичности китайских проектов за рубежом. О Глобальной инициативе впервые объявили на Втором форуме международного сотрудничества "Пояса и Пути", который прошел в апреле 2019 года в Пекине.Глобальная инициатива представляет собой открытую, инклюзивную и добровольную международную сеть, которая объединяет экологический опыт всех участников. Такое взаимодействие должно гарантировать, что "Пояс и Путь" позволит всем заинтересованным странам перейти к зеленому и устойчивому развитию к 2030 году.Курс на озеленениеЕще один важный аспект нового формата "Пояса и Пути" - развитие возобновляемых источников энергии. В 2020 году 57 процентов инвестиций Китая в страны-партнеры "Пояса и Пути" было направлено на проекты в области ВИЭ. Для сравнения, в 2019 году - 38 процентов. И Китай действительно может стать лидером и примером в сфере использования ВИЭ: страна уже является крупнейшим в мире рынком возобновляемой энергии, на долю которой приходится 29,5 процента общего потребления электроэнергии в КНР.КНР также является крупнейшим в мире производителем оборудования для возобновляемых источников энергии, занимая первое место по установленной мощности гидроэлектроэнергетики, энергии ветра и солнца, и имеет крупнейшие строящиеся проекты в области атомной энергетики.Между тем, ожидается, что спрос на энергию в странах-участницах "Пояса и Пути" будет расти. Как указано в недавнем отчете Государственной комиссии по развитию и реформам, прогнозируемая установленная мощность возобновляемых источников энергии в 38 странах может достичь 644 ГВт в период с 2020 по 2030 годы, а общие инвестиции в ветровую и солнечную энергию могут достичь 644 миллиарда долларов. Так, Китай отныне сосредоточится на более экологичных проектах, а не на угольных электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Причем, это по-прежнему будет способствовать достижению поставленной Китаем цели по развитию торговых путей в Евразии за счет новых портов, железных дорог и электростанций.В то время, как главы государств, министерств, исследовательских центров со всего мира обсуждали изменение климата на саммите COP26 в Глазго, США и Китай 10 ноября неожиданно объявили о плане совместной работы по сокращению выбросов парниковых газов в следующем десятилетии. Ранее, на саммите COP15 в октябре, где была принята Куньминская декларация, председатель Си Цзиньпин говорил о концепции "экологической цивилизации", которая предусматривает решение вопросов биоразнообразия и увеличение финансовой поддержки развивающихся стран в деле сохранения природы и борьбы с климатическими изменениями. Так, очевидно, что Китай в ближайшие десятилетия будет играть решающую роль в деле глобальной борьбы с климатическим кризисом.

https://ria.ru/20211011/ekologiya-1754000011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, китай, си цзиньпин