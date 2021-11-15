https://ria.ru/20211115/plenum-1759153144.html

Пленум новой эпохи. Китайская Компартия подвела итоги столетия

Пленум новой эпохи. Китайская Компартия подвела итоги столетия - РИА Новости, 15.11.2021

Пленум новой эпохи. Китайская Компартия подвела итоги столетия

Прошедшая неделя стала главным событием 2021 года для Коммунистической партии Китая. С 8 по 11 ноября в Пекине проходил 6-й пленум Центрального комитета КПК... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:46

2021-11-15T16:46

2021-11-15T16:46

россия-китай: главное

китай

пекин

си цзиньпин

мао цзэдун

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МОСКВА, 15 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Прошедшая неделя стала главным событием 2021 года для Коммунистической партии Китая. С 8 по 11 ноября в Пекине проходил 6-й пленум Центрального комитета КПК 19-го созыва. Традиционно, 6-й из семи пленумов, которые проводятся между партийными съездами, посвящен истории Компартии. Однако в этом году событие стало поистине историческим – на нем была принята историческая резолюция, охватившая достижения Компартии за сто лет со дня ее основания.Итоги эпохи"Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии" почти четыреста участников пленума единодушно одобрили 11 ноября. В этот же день приняли решение о проведении ХХ Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года.Последний год был чрезвычайно сложным, отметили в ЦК КПК. Мир претерпел "невиданные за последние сто лет события" – пандемию коронавируса. "Внешняя среда становилась все более сложной и суровой, задачи по профилактике и контролю эпидемии и по обеспечению социально-экономического развития в Китае оказались крайне тяжелыми и трудоемкими", - говорится во вступлении к коммюнике по итогам пленума. Однако, "высоко неся знамя социализма", Китаю удалось справиться с напастью.Исторические решенияВпервые резолюцию, посвященную истории партии, в 1945 году – еще до образования КНР – принял "великий кормчий" Мао Цзэдун. Тогда, в условиях гражданской войны и разрухи ему было необходимо консолидировать власть, сплотить коммунистов ради победы. В резолюции он критиковал Гоминьдан и правительство Китайской Республики за хаос, в который была повергнута страна под их руководством.Следующий подобный документ принял в 1981 году архитектор китайской "перестройки" Дэн Сяопин. Упор в нынешней резолюции сделан на достижения Компартии, на успехе проводимого курса, который привел Китай туда, где он находится сегодня – к мировому лидерству.Лидерство в будущемНовая резолюция закрепляет лидерскую позицию Си Цзиньпина и его идей о развитии Китая "в новую эпоху". При Дэн Сяопине Китай лишь вступал на путь развития, "переходил реку, ощупывая камни", искал возможности для обогащения. Тогда власти действовали по принципу дать разбогатеть тем, кто успеет воспользоваться возможностью. Сегодня Китай – одна из лидирующих стран по числу миллионеров, крупные корпорации давно вышли на мировую арену, однако вместе со стремительным развитием выросло и социальное неравенство.Си Цзиньпину уже удалось достичь первой столетней цели – к юбилею КПК страна, несмотря на коронакризис, триумфально избавилась от крайней нищеты. Теперь поставлена задача к 2049 году – столетию КНР – сделать страну мощной социалистической державой. Для этого Си Цзиньпин дал новую жизнь лозунгу Мао Цзэдуна о всеобщем процветании.На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая вела за собой китайский народ в великой борьбе и накопила ценный исторический опыт, указывают авторы коммюнике. "Драгоценный опыт" КПК заключается в десяти аспектах: "необходимо отстаивать руководство со стороны КПК, руководствоваться принципом "народ превыше всего", непрерывно продвигать теоретические инновации, неизменно сохранять независимость и самостоятельность, непоколебимо идти собственным, китайским путем, всегда помнить об интересах всего мира, непреклонно осуществлять первопроходчество и новаторство, сохранять решимость бороться, следовать курсу на единый фронт и настойчиво осуществлять революционные самопреобразования"."Мы должны вдвойне дорожить этим опытом, придерживаться его в долгосрочной перспективе, а также непрерывно обогащать и развивать его на практике в новую эпоху", - заключили участники пленума.

https://ria.ru/20211109/uchenye-1758174083.html

https://ria.ru/20210902/deti-1748356631.html

https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, си цзиньпин, мао цзэдун