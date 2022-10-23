https://ria.ru/20221023/trass-1826008341.html
СМИ: Трасс устроила прощальную вечеринку в загородной резиденции
СМИ: Трасс устроила прощальную вечеринку в загородной резиденции - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: Трасс устроила прощальную вечеринку в загородной резиденции
Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс в субботу провела вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, вторая... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:39
2022-10-23T07:39
2022-10-23T11:39
в мире
лиз трасс
борис джонсон
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отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс в субботу провела вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, вторая вечеринка запланирована на воскресенье, сообщает газета Times.Как отмечает издание, в субботу Трасс устроила прощальную вечеринку для министров, а в воскресенье она проведет мероприятие, чтобы поблагодарить своих близких помощников и их партнеров.По данным газеты, бывший премьер Британии Борис Джонсон провел такое же мероприятие, когда еще исполнял обязанности премьера после заявления об уходе с поста.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.
https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html
https://ria.ru/20221021/otstavka-1825676216.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, лондон, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Лондон, Отставка Трасс с поста премьера Британии
07:39 23.10.2022 (обновлено: 11:39 23.10.2022)
СМИ: Трасс устроила прощальную вечеринку в загородной резиденции
Times: Трасс провела вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс