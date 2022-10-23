01:44 23.10.2022 (обновлено: 05:37 23.10.2022)
Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года
Адмирал ВМС США Гилдэй заявил о риске эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года
Эскадренный миноносец ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою", об этом, как сообщает издание Defense News, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй.
Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
"За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая) выполняли каждое свое обещание раньше, чем обещали его выполнить... Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до (конца - ред.) 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить", - заявил Гилдэй на заседании Атлантического совета в среду, комментируя вероятные сроки эскалации обстановки в районе Тайваня.
"Корабли, которые мы туда отправляем, должны быть готовы к бою", - добавил он.
Кроме того, адмирал посетовал на состояние военно-морского флота США, который требует модернизации. По его мнению, ВМС необходимо развитие в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневая оборона с использованием новых технологий.
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Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщало о том, что США ведут предварительные переговоры с Тайванем по вопросу совместного производства оружия на фоне напряженности в АТР. По мнению Nikkei Asia, президент США Джо Байден хочет ускорить передачу оружия Тайваню через механизм совместного производства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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