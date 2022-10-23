https://ria.ru/20221023/tayvan-1825995272.html

Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года

Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года - РИА Новости, 23.10.2022

Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года

Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:44

2022-10-23T01:44

2022-10-23T05:37

в мире

дэвид коэн

си цзиньпин

джо байден

тайвань

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою", об этом, как сообщает издание Defense News, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году."Корабли, которые мы туда отправляем, должны быть готовы к бою", - добавил он.Кроме того, адмирал посетовал на состояние военно-морского флота США, который требует модернизации. По его мнению, ВМС необходимо развитие в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневая оборона с использованием новых технологий.Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщало о том, что США ведут предварительные переговоры с Тайванем по вопросу совместного производства оружия на фоне напряженности в АТР. По мнению Nikkei Asia, президент США Джо Байден хочет ускорить передачу оружия Тайваню через механизм совместного производства.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html

https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html

тайвань

сша

китай

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, дэвид коэн, си цзиньпин, джо байден, тайвань, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), атлантический совет