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Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года - РИА Новости, 23.10.2022
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Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года
Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года - РИА Новости, 23.10.2022
Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года
Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:44
2022-10-23T05:37
в мире
дэвид коэн
си цзиньпин
джо байден
тайвань
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою", об этом, как сообщает издание Defense News, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй.Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году."Корабли, которые мы туда отправляем, должны быть готовы к бою", - добавил он.Кроме того, адмирал посетовал на состояние военно-морского флота США, который требует модернизации. По его мнению, ВМС необходимо развитие в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневая оборона с использованием новых технологий.Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщало о том, что США ведут предварительные переговоры с Тайванем по вопросу совместного производства оружия на фоне напряженности в АТР. По мнению Nikkei Asia, президент США Джо Байден хочет ускорить передачу оружия Тайваню через механизм совместного производства.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html
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в мире, дэвид коэн, си цзиньпин, джо байден, тайвань, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), атлантический совет
В мире, Дэвид Коэн, Си Цзиньпин, Джо Байден, Тайвань, США, Китай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Атлантический совет
01:44 23.10.2022 (обновлено: 05:37 23.10.2022)
 
Адмирал ВМС США: конфликт вокруг Тайваня может обостриться до конца года

Адмирал ВМС США Гилдэй заявил о риске эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США
Эскадренный миноносец ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти уже в этом году, поэтому американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть "готовы к бою", об этом, как сообщает издание Defense News, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй.
Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн в сентябре заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
"За последние 20 лет мы видели, что они (власти Китая) выполняли каждое свое обещание раньше, чем обещали его выполнить... Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до (конца - ред.) 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить", - заявил Гилдэй на заседании Атлантического совета в среду, комментируя вероятные сроки эскалации обстановки в районе Тайваня.
"Корабли, которые мы туда отправляем, должны быть готовы к бою", - добавил он.
Кроме того, адмирал посетовал на состояние военно-морского флота США, который требует модернизации. По его мнению, ВМС необходимо развитие в области дальнобойного вооружения, а также многоуровневая оборона с использованием новых технологий.
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщало о том, что США ведут предварительные переговоры с Тайванем по вопросу совместного производства оружия на фоне напряженности в АТР. По мнению Nikkei Asia, президент США Джо Байден хочет ускорить передачу оружия Тайваню через механизм совместного производства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреДэвид КоэнСи ЦзиньпинДжо БайденТайваньСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Атлантический совет
 
 
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