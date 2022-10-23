https://ria.ru/20221023/stremousov-1826137784.html

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех регионов Украины

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех регионов Украины - РИА Новости, 23.10.2022

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех регионов Украины

Из-под контроля Киева скоро освободят еще три украинских региона, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T22:24

2022-10-23T22:24

2022-10-23T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

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херсонская область

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Из-под контроля Киева скоро освободят еще три украинских региона, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кирилл стремоусов, украина, херсонская область , днепропетровская область, владимир путин, запорожская область