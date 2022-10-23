https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html

Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами

Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами - РИА Новости, 23.10.2022

Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T20:09

2022-10-23T20:09

2022-10-23T20:09

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

ллойд остин

себастьян лекорню

россия

украина

сша

минобороны франции

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине. Вооруженные силы РФ продолжают наносить новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.Переговоры Шойгу с министрами обороны зарубежных странВ воскресенье Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве.Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару.Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.По данным российского оборонного ведомства, украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме.Кроме того, в министерстве сообщили, что украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, информирует ведомство.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, рассказали в Минобороны РФ.Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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