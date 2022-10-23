https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами - РИА Новости, 23.10.2022
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:09
2022-10-23T20:09
2022-10-23T20:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
ллойд остин
себастьян лекорню
россия
украина
сша
минобороны франции
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине. Вооруженные силы РФ продолжают наносить новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.Переговоры Шойгу с министрами обороны зарубежных странВ воскресенье Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве.Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару.Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.По данным российского оборонного ведомства, украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме.Кроме того, в министерстве сообщили, что украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, информирует ведомство.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, рассказали в Минобороны РФ.Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военнопленные ВСУ об иностранных инструкторах, обучавших украинских солдат диверсиям
Западные инструкторы, в том числе из США, Британии и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич.
2022-10-23T20:09
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Огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в ДНР
Вагнеровцы из группы "Бахмут" показали бетонные огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в Донбассе. Более полукилометра таких укрепрайонов бойцы взяли за несколько дней.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, ллойд остин, себастьян лекорню, россия, украина, сша, минобороны франции, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, минобороны великобритании
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Себастьян Лекорню, Россия, Украина, США, Минобороны Франции, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пентагон, Минобороны Великобритании
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине. Вооруженные силы РФ продолжают наносить новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.
Переговоры Шойгу с министрами обороны зарубежных стран
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином
.
Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню
и выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом
"грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве.
Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару
.
Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".
Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.
По данным российского оборонного ведомства, украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара
и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме.
Кроме того, в министерстве сообщили, что украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, информирует ведомство.
Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, рассказали в Минобороны РФ.
Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.