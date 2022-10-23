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Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами - РИА Новости, 23.10.2022
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:09
2022-10-23T20:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
ллойд остин
себастьян лекорню
россия
украина
сша
минобороны франции
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине. Вооруженные силы РФ продолжают наносить новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.Переговоры Шойгу с министрами обороны зарубежных странВ воскресенье Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве.Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару.Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.По данным российского оборонного ведомства, украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме.Кроме того, в министерстве сообщили, что украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, информирует ведомство.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, рассказали в Минобороны РФ.Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
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Военнопленные ВСУ об иностранных инструкторах, обучавших украинских солдат диверсиям
Западные инструкторы, в том числе из США, Британии и Польши, за несколько лет до российской спецоперации уже обучали украинских военных совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич.
2022-10-23T20:09
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Огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в ДНР
Вагнеровцы из группы "Бахмут" показали бетонные огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в Донбассе. Более полукилометра таких укрепрайонов бойцы взяли за несколько дней.
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сергей шойгу, ллойд остин, себастьян лекорню, россия, украина, сша, минобороны франции, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, минобороны великобритании
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Себастьян Лекорню, Россия, Украина, США, Минобороны Франции, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пентагон, Минобороны Великобритании
20:09 23.10.2022
 
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами

Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с коллегами из США, Франции, Британии и Турции

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине. Вооруженные силы РФ продолжают наносить новые удары по системам военного управления и энергетики Украины.

Переговоры Шойгу с министрами обороны зарубежных стран

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.
Кроме того, Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню и выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы", сообщили в российском военном ведомстве.
Также там сообщили, что Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы" министру обороны Турции Хулуси Акару.
Кроме того, российский министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уолессом. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы".

Ход операции

Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.
По данным российского оборонного ведомства, украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме.
Кроме того, в министерстве сообщили, что украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении, подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Также около 90 украинских военных за сутки уничтожены на Краснолиманском и Купянском направлениях, информирует ведомство.
Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, рассказали в Минобороны РФ.
Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуЛлойд ОстинСебастьян ЛекорнюРоссияУкраинаСШАМинобороны ФранцииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПентагонМинобороны Великобритании
 
 
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