https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826063435.html
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.10.2022
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:08
2022-10-23T15:08
2022-10-23T15:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.Также в Запорожской области поражен пункт управления украинских военных. Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС
Минобороны РФ отбили атаки ВСУ на ЗАЭС. Разрушений нет, радиационная обстановка в норме, заявили в ведомстве.
2022-10-23T15:08
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PT4M52S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
15:08 23.10.2022 (обновлено: 15:30 23.10.2022)
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ
Под Черкассами уничтожен склад, на котором было более ста тысяч тонн топлива для ВСУ