https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826063435.html

В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ

В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.10.2022

В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:08

2022-10-23T15:08

2022-10-23T15:30

специальная военная операция на украине

черкасская область

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.Также в Запорожской области поражен пункт управления украинских военных. Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html

черкасская область

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС Минобороны РФ отбили атаки ВСУ на ЗАЭС. Разрушений нет, радиационная обстановка в норме, заявили в ведомстве. 2022-10-23T15:08 true PT4M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черкасская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область