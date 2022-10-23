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В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826063435.html
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.10.2022
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:08
2022-10-23T15:30
специальная военная операция на украине
черкасская область
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.Также в Запорожской области поражен пункт управления украинских военных. Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html
черкасская область
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Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС
Минобороны РФ отбили атаки ВСУ на ЗАЭС. Разрушений нет, радиационная обстановка в норме, заявили в ведомстве.
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РИА Новости
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черкасская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
15:08 23.10.2022 (обновлено: 15:30 23.10.2022)
 
В Черкасской области уничтожен склад горючего с топливом для ВСУ

Под Черкассами уничтожен склад, на котором было более ста тысяч тонн топлива для ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации, а также поразили пункт управления украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.
Также в Запорожской области поражен пункт управления украинских военных. Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
В Минобороны сообщили об отбитой атаке ВСУ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская область
 
 
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