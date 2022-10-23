https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826063139.html

Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.10.2022

Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:05

2022-10-23T15:05

2022-10-23T15:17

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

безопасность

алексеевка

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html

днепропетровская область

россия

алексеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, россия, безопасность, алексеевка, в мире