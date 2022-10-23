https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826063139.html
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.10.2022
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:05
2022-10-23T15:05
2022-10-23T15:17
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
безопасность
алексеевка
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.
https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, безопасность, алексеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Безопасность, Алексеевка, В мире
15:05 23.10.2022 (обновлено: 15:17 23.10.2022)
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Минобороны: российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области