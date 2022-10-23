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Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.10.2022
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:05
2022-10-23T15:17
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
безопасность
алексеевка
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.
https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html
днепропетровская область
россия
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днепропетровская область, россия, безопасность, алексеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Безопасность, Алексеевка, В мире
15:05 23.10.2022 (обновлено: 15:17 23.10.2022)
 
Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

Минобороны: российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов, нефтехранилище и склад горючего для авиации в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинских военных. Кроме того, в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:12Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияБезопасностьАлексеевкаВ мире
 
 
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