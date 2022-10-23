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Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2022
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Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин
Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2022
Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин
Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:23
2022-10-23T08:23
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда - быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом, имеет широкое пространство для маневра, долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может поменяться", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.По его словам, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру."Мы будем неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира", - подчеркнул китайский лидер.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
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в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
08:23 23.10.2022
 
Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин

Генсек КПК Си Цзиньпин: развитие Китая неотделимо от мира, а миру нужен Китай

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
"Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда - быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом, имеет широкое пространство для маневра, долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может поменяться", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
По его словам, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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"Мы будем неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира", - подчеркнул китайский лидер.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
 
В миреСи ЦзиньпинКитай
 
 
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