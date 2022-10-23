https://ria.ru/20221023/si-1826012516.html

Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин

Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 23.10.2022

Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин

Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:23

2022-10-23T08:23

2022-10-23T08:23

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда - быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом, имеет широкое пространство для маневра, долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может поменяться", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.По его словам, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру."Мы будем неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира", - подчеркнул китайский лидер.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай