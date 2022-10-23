https://ria.ru/20221023/shoygu-1826081194.html
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева
Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:46
2022-10-23T16:46
2022-10-23T18:05
украина
россия
сергей шойгу
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило ведомство в Telegram.Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, сергей шойгу, великобритания, в мире
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Великобритания, В мире
16:46 23.10.2022 (обновлено: 18:05 23.10.2022)
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до министра обороны Британии озабоченность из-за возможной провокации Киева