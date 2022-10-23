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Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
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Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева
Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:46
2022-10-23T18:05
украина
россия
сергей шойгу
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило ведомство в Telegram.Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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украина, россия, сергей шойгу, великобритания, в мире
Украина, Россия, Сергей Шойгу, Великобритания, В мире
16:46 23.10.2022 (обновлено: 18:05 23.10.2022)
 
Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева

Шойгу довел до министра обороны Британии озабоченность из-за возможной провокации Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило ведомство в Telegram.
"Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сказано в публикации.
Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.
Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
 
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