https://ria.ru/20221023/shoygu-1826081194.html

Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева

Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022

Шойгу довел до Минобороны Британии озабоченность по поводу действий Киева

Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:46

2022-10-23T16:46

2022-10-23T18:05

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу довел до британского коллеги Бена Уоллеса озабоченности из-за возможных провокаций Украины с применением "грязной бомбы", сообщило ведомство в Telegram.Ранее министр обороны созвонился с коллегами из Франции и Турции. Шойгу также довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

украина

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Варвара Скокшина

украина, россия, сергей шойгу, великобритания, в мире