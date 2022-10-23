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Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии

Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии - РИА Новости, 23.10.2022

Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии

Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:20

2022-10-23T14:20

2022-10-23T14:20

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов."Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак - такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией", - написал Шаппс в своем Twitter-аккаунте.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания