https://ria.ru/20221023/shapps-1826055805.html
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии - РИА Новости, 23.10.2022
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии
Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:20
2022-10-23T14:20
2022-10-23T14:20
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов."Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак - такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией", - написал Шаппс в своем Twitter-аккаунте.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии
Глава МВД Британии Шаппс поддержал кандидатуру Риши Сунака на пост лидера консерваторов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал
кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов.
"Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак - такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией", - написал Шаппс в своем Twitter-аккаунте.
В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.
Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс
ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.