Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/shapps-1826055805.html
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии - РИА Новости, 23.10.2022
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии
Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:20
2022-10-23T14:20
в мире
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894863_0:295:3080:2027_1920x0_80_0_0_863ab9bd09e0cff435452f3bb5da9f30.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов."Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак - такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией", - написал Шаппс в своем Twitter-аккаунте.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894863_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_76fa318b9f9a9cbdf050a993f1a1546c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
14:20 23.10.2022
 
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера партии

Глава МВД Британии Шаппс поддержал кандидатуру Риши Сунака на пост лидера консерваторов

© AP Photo / Justin TallisРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина королевства Риши Сунака на пост лидера консерваторов.
"Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак - такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией", - написал Шаппс в своем Twitter-аккаунте.
В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:25
Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ
Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
 
В миреРиши СунакВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала