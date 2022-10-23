Рейтинг@Mail.ru
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/peregovory-1826047352.html
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева
Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:37
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
себастьян лекорню
украина
франция
россия
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_0:159:3159:1936_1920x0_80_0_0_2a91d1f510eb79f6236333970b1a42d6.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением "грязной бомбы".В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны уточнили, что "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
https://ria.ru/20221011/lavrov-1823090156.html
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html
украина
франция
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_dcadc424ec3fde7cf55948e9d8097547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, себастьян лекорню, украина, франция, россия, в мире, киев, хулуси акар, министерство обороны сша, минобороны франции
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню, Украина, Франция, Россия, В мире, Киев, Хулуси Акар, Министерство обороны США, Минобороны Франции
13:37 23.10.2022 (обновлено: 15:03 23.10.2022)
 
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева

Шойгу довел до Минобороны Франции и Турции озабоченность из-за возможной провокации Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:23
Запад осуждает Россию, не замечая провокаций Киева, заявил Лавров
В Минобороны уточнили, что "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.
Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:06
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуСебастьян ЛекорнюУкраинаФранцияРоссияВ миреКиевХулуси АкарМинистерство обороны СШАМинобороны Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала