https://ria.ru/20221023/peregovory-1826047352.html

Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева

Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022

Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева

Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:37

2022-10-23T13:37

2022-10-23T15:03

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

себастьян лекорню

украина

франция

россия

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_0:159:3159:1936_1920x0_80_0_0_2a91d1f510eb79f6236333970b1a42d6.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением "грязной бомбы".В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны уточнили, что "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823090156.html

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825713842.html

украина

франция

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, себастьян лекорню, украина, франция, россия, в мире, киев, хулуси акар, министерство обороны сша, минобороны франции