https://ria.ru/20221023/peregovory-1826047352.html
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева - РИА Новости, 23.10.2022
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева
Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:37
2022-10-23T13:37
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
себастьян лекорню
украина
франция
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в мире
киев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением "грязной бомбы".В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.В Минобороны уточнили, что "Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
https://ria.ru/20221011/lavrov-1823090156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:37 23.10.2022 (обновлено: 15:03 23.10.2022)
Шойгу довел до Франции и Турции озабоченность по поводу действий Киева
Шойгу довел до Минобороны Франции и Турции озабоченность из-за возможной провокации Киева